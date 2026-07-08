Americana Shopping: lojas das 14h às 20h e alimentação das 11h às 22h no feriadão

Lojas e quiosques funcionarão das 14h às 20h, com abertura facultativa a partir das 12h; Praça de Alimentação e restaurantes atenderão das 11h às 22h

O Americana Shopping terá horário especial de funcionamento na próxima quarta-feira, 9 de julho, feriado estadual da Revolução Constitucionalista. A programação foi definida para oferecer comodidade aos clientes e, ao mesmo tempo, proporcionar flexibilidade aos lojistas.

As lojas e quiosques estarão abertos das 14h às 20h. Para aqueles que desejarem aproveitar o movimento do horário de almoço, a abertura das operações a partir das 12h será facultativa.

A Praça de Alimentação e os restaurantes funcionarão normalmente, das 11h às 22h, oferecendo diversas opções gastronômicas para quem pretende aproveitar o feriado no empreendimento.

De acordo com a Gerente de Marketing do Americana Shopping, Simone Ponce, o horário especial foi planejado para atender às necessidades dos consumidores e dos lojistas. “O feriado é uma excelente oportunidade para reunir a família, passear e aproveitar momentos de lazer. Pensando nisso, organizamos um horário que garante conforto aos nossos clientes e flexibilidade aos lojistas, permitindo que cada operação escolha a melhor estratégia para atender ao público. Esperamos receber nossos visitantes para um dia agradável de compras, gastronomia e entretenimento.”

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Sobre o Americana Shopping

Referência em compras, serviços, gastronomia e lazer, o Americana Shopping reúne marcas de diversos segmentos e oferece uma experiência completa para clientes de Americana e região. Com constante investimento em inovação e conveniência, o empreendimento segue ampliando seu portfólio de atrações e serviços para atender às expectativas do público.

Serviço

Horário de funcionamento do Americana Shopping no feriado da Revolução Constitucionalista

Data: dia 9 de julho de 2026.

Horário: lojas e quiosques, das 14h às 20h. Será facultativa a abertura às 12h. Já as operações de alimentação abrirão às 11h.

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