Mutirão realiza 613 castrações em Santa Bárbara

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Um mutirão realizado entre a última quarta-feira (1º) e domingo (5), em Santa Bárbara d’Oeste, resultou na castração de 613 cães e gatos. Os procedimentos foram realizados em um ônibus estacionado na Clínica Veterinária Meu Pet, no Jardim Souza Queiroz.

Foram castrados 369 cachorros e 244 gatos. A ação também teve outros 447 inscritos, que não foram castrados por motivos de não comparecimento ou de reprovação na avaliação veterinária.

A ação foi realizada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, com apoio do Castrapet e do Instituto Golias.

“Essa iniciativa representa um importante avanço para a causa animal em nosso Município. A castração é uma medida essencial para o controle populacional de cães e gatos, contribuindo para reduzir o abandono, prevenir doenças e promover mais qualidade de vida aos animais. A parceria entre os governos e as instituições envolvidas demonstra como a união de esforços gera resultados concretos para a população e para a proteção animal”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Cleber Luis Canteiro.

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