O WhatsApp virou o novo escritório e acende alerta sobre produtividade e saúde mental

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O expediente termina, mas as mensagens continuam chegando. Um áudio durante o jantar, uma solicitação fora do horário, um grupo da empresa movimentado no fim de semana. Aos poucos, o WhatsApp deixou de ser apenas um aplicativo de conversas para se tornar uma das principais ferramentas de trabalho dos brasileiros.

A praticidade da comunicação instantânea trouxe ganhos evidentes. Equipes respondem mais rápido, decisões são tomadas em menos tempo e a distância deixou de ser uma barreira. Ao mesmo tempo, cresceu a sensação de que o trabalho nunca acaba.

Para Roberto Medeiros, CEO da EPI-USE Brasil, consultoria especializada em soluções tecnológicas, a discussão deixou de ser apenas sobre tecnologia. “O WhatsApp trouxe velocidade para o trabalho, mas também reduziu os limites que separavam a vida profissional da pessoa. Hoje, muitas pessoas carregam o escritório no bolso o tempo todo”, afirma.

O fenômeno ganhou força com a consolidação dos modelos remoto e híbrido. Em muitas empresas, o aplicativo passou a substituir ligações, e-mails e até sistemas corporativos. O problema é que a comunicação instantânea costuma criar uma percepção permanente de urgência.

“Nem tudo é prioridade, mas o ambiente digital faz parecer que sim. Isso estimula uma cultura de disponibilidade constante, em que responder rapidamente virou quase uma obrigação”, explica Medeiros.

O resultado aparece na rotina. Profissionais interrompem tarefas diversas vezes ao longo do dia para responder mensagens, perdem concentração e têm mais dificuldade para dedicar tempo a atividades que exigem análise, planejamento e foco.

Nesse contexto, especialistas defendem que processos e demandas operacionais sejam centralizados em plataformas corporativas, como os sistemas de gestão integrada (ERP). A proposta é simples: deixar aprovações, tarefas, documentos e fluxos de trabalho dentro de ambientes estruturados, reduzindo a dependência das conversas informais para conduzir atividades críticas da empresa.

Segundo Medeiros, quando informações importantes ficam espalhadas em grupos e conversas individuais, aumentam os riscos de perda de dados, retrabalho e falhas de comunicação. “A tecnologia deve facilitar o trabalho, não gerar ansiedade. Quando tudo depende de notificações e respostas imediatas, é um sinal de que existe um desequilíbrio no processo.”

Além de contribuir para a organização operacional, a adoção de sistemas corporativos ajuda a estabelecer limites mais claros entre estar conectado e estar disponível. Uma diferença que tem ganhado relevância à medida que empresas enfrentam desafios relacionados à saúde mental, engajamento e retenção de talentos.

“Empresas que não entenderem essa mudança tendem a enfrentar dificuldades cada vez maiores para manter equipes produtivas e saudáveis”, conclui Medeiros.

Em um cenário em que a hiperconectividade se tornou parte da rotina, o desafio das organizações já não é apenas adotar novas tecnologias, mas aprender a utilizá-las de forma equilibrada. Afinal, rapidez é importante. Mas produtividade e bem-estar continuam dependendo de algo que nenhuma notificação consegue substituir: foco.

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