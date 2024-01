Homem morre depois de capotar carro na alça da SP em S Bárbara

Um homem de 51 anos morreu, na tarde deste domingo,

após capotar o carro na Rodovia Luiz de Queiroz, alça de acesso ao bairro Santa Rita, em Santa Bárbara d’Oeste. A vítima foi identificado como Pedro Francisco da Silva.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Pedro transitava pela referida rodovia no sentido Santa Bárbara D’Oeste à Piracicaba e, ao acessar a alça do dispositivo de retorno existente, por razões ainda a serem esclarecidas, veio a se chocar contra a mureta de concreto e capotar.

Com ferimentos graves, a vítima foi socorrida ao Pronto Socorro Dr. Edson Mano, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A Perícia Técnica foi acionada para o local.

