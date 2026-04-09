Ação da PM localizou vítimas (de 53 e 60 anos) em cárcere privado além do roubo, recuperou veículo, materiais roubados e prendeu acusado de 29 anos

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 19º Batalhão de Policiamento do Interior (BPM/I), prendeu um homem em flagrante por roubo qualificado na madrugada desta quarta-feira (8), em Santa Bárbara d’Oeste.

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Durante patrulhamento pela Avenida Santa Bárbara, policiais avistaram um indivíduo saindo de uma área de mata e seguindo em direção a uma motocicleta de aplicativo. Ao ser abordado, o suspeito apresentou informações contraditórias, o que levantou suspeitas da equipe, que iniciou diligências nas proximidades.

Durante as buscas, os policiais localizaram, próximo a um contêiner, um veículo Renault Kwid preto com materiais de construção em seu interior. Após consulta, a equipe obteve o endereço do proprietário e fez contato com a esposa, que informou não conseguir falar com o marido, que estaria trabalhando desde o fim da tarde.

Diante da situação, os policiais seguiram até o local indicado e, ao entrarem na área, encontraram duas vítimas mantidas em cárcere privado dentro de um contêiner, ambas amarradas e em estado de grande abalo emocional.

Uma das vítimas, de 53 anos, relatou que foi abordada dentro do próprio carro por cinco indivíduos, sendo um deles armado. Ao perceberem que se tratava de um motorista de aplicativo, os criminosos o levaram até o contêiner e roubaram seu veículo. Já a outra vítima, de 60 anos, informou que foi rendida por um homem armado no local da obra, amarrada e colocada no mesmo contêiner.

Segundo ela, os autores afirmaram que pretendiam apenas roubar materiais da construção.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde o suspeito, de 29 anos, permaneceu preso à disposição da Justiça. Os bens subtraídos foram recuperados e devolvidos às vítimas.