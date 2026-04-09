Grupo apresenta clássicos do jazz nesta quinta-feira, dia 9, às 20h; show integra Semana Cultural de abril, promovida pela Prefeitura

O jazz também tem espaço na Semana Cultural de abril. O projeto Quinta Musical tem a apresentação de Americana Jazz Big Band, nesta quinta-feira, dia 9. O show será, às 20h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica dentro da Unidade Cultural Arlindo Zadi, localizado na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda.

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A classificação indicativa é livre. A programação completa da semana pode ser consultada no portal da Prefeitura de Hortolândia, por meio deste LINK.

O grupo foi criado em 2023 pelo guitarrista e diretor artístico, Guilherme Mauad. Atualmente, a formação conta com 17 músicos. A proposta é apresentar ao público temas clássicos do jazz, tais como “Straight ahead”, de Count Basie, e “Straight, no chaser”, de Thelonious Monk.

O QUE É SEMANA CULTURAL?

A Prefeitura de Hortolândia realiza a Semana Cultural todo mês. O objetivo é democratizar o acesso da população a shows e espetáculos artísticos-culturais. A proposta é reunir numa mesma semana os eventos que a Prefeitura promovia em dias diferentes de um mesmo mês.

A temporada 2026 da Semana Cultural começou em março, cujo destaque foi o festival Vozes da MPB, que teve os shows de Maria Gadú, Chico César, Tiago Iorc e Fernando Quesada.

A Prefeitura começou a realizar a Semana Cultural no ano passado. Desde então, o município já recebeu artistas conhecidos como Gabriel O Pensador, Detonautas, Di Ferrero, Bráulio Bessa, Nany People, dentre outros.

Serviço Projeto Quinta Musical:

Semana Cultural de abril de Hortolândia – Projeto Quinta Musical com Americana Jazz Big Band:

Data: 09/04 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: livre