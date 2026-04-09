Carregamento de carro elétrico nas estradas? Em reunião realizada nesta quarta-feira (8), a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou 109 projetos de lei, que agora seguem em tramitação na Casa.

SP debate obrigatoriedade de carregador de carro elétrico nas estradas+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Entre as propostas que receberam aval do colegiado está o PL 306/2025, de autoria do deputado Donato (PT), que prevê a obrigatoriedade da implantação de infraestrutura e de estações individuais de recarga para veículos elétricos ao longo das rodovias paulistas concedidas à iniciativa privada.

O texto também determina que as concessionárias garantam compatibilidade técnica entre os diferentes tipos de carregadores.

“A crescente demanda por mobilidade sustentável e o avanço tecnológico têm impulsionado a adoção de veículos elétricos no Brasil e em todo o mundo. Contudo, a infraestrutura necessária para a recarga desses veículos ainda enfrenta desafios para viabilizar essa inovação”, argumenta o parlamentar.

Também voltado às estradas e rodovias do estado, o PL 257/2025, de autoria do deputado Sebastião Santos (Republicanos), estabelece a instalação de câmeras de monitoramento em passarelas de pedestres e viadutos situados em áreas com incidência de suicídios, roubos, furtos e outros crimes.

A proposta prevê que os equipamentos possam auxiliar na prevenção, identificação e investigação de ocorrências, além de serem utilizados pelos serviços de segurança pública.
carregadores

Outros temas além de carregadores

De autoria da deputada Andrea Werner (PSB), o PL 1119/2025 proíbe que pessoas cadastradas para o recebimento de benefícios de programas estaduais de transferência de renda, como o Renda Cidadã e o SuperAção SP, cadastrem-se e mantenham contas ativas em casas de apostas online, conhecidas popularmente como “bets”.

“A medida busca assegurar que os recursos públicos destinados à subsistência básica das famílias não sejam desviados para atividades que geram dependência financeira e comprometem a dignidade humana”, justifica a parlamentar.

De autoria do deputado Edson Giriboni (União), o PL 1243/2025 propõe a criação do Programa Paulista de Incentivo e Aceleração da Transição Energética (Propaten-SP). A iniciativa estabelece mecanismos de incentivo fiscal que podem complementar a legislação federal, com o objetivo de fomentar projetos de infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento tecnológico voltados ao desenvolvimento sustentável e à transição para uma matriz energética de baixo carbono.

Também recebeu aval da comissão o PL 1240/2025, do deputado Maurici (PT), que trata da oferta, por empresas concessionárias, de opções de parcelamento de débitos em atraso aos consumidores dos serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto. A proposta também veda a cobrança de encargos e juros que não estejam expressamente previstos na legislação federal aplicável às relações de consumo.

Leia + sobre  política regional 