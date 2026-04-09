Evento que faz parte da Campanha “Abril Laranja”, de prevenção à crueldade animal, começará às 9h, no OAPE, no Jd. Santa Clara do Lago

Quem mora em Hortolândia e está à procura de um animalzinho de estimação precisa estar atento a esta oportunidade.

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A Prefeitura fará mais uma Feirinha Pet de adoção responsável de cães e gatos. Será neste domingo (12/04), das 9h às 12h, no OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola), no setor administrativo, durante a 5ª edição do Abril Azul, que celebrará o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O OAPE está localizado na Rua Bolívia, 290, no Jd. Santa Clara do Lago.

Segundo o DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal), a ação também faz parte do Abril Laranja, campanha de prevenção à crueldade animal.

Veja o que levar para adotar o seu pet neste domingo:

caixa de transporte (para gatos);

coleira e guia (para cães);

Carteira de Identidade (RG);

CPF (Cadastro de Pessoa Física);

comprovante de endereço atualizado.

A feirinha de adoção responsável de animais domésticos é uma ação da Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos. Lá, haverá 6 animais (2 adultos e 4 filhotes) vacinados e vermifugados, castrados e microchipados, à disposição dos futuros tutores. Além disso, uma equipe de profissionais do DPBEA orientará os interessados sobre como cuidar dos animaizinhos, praticando uma adoção responsável.

SERVIÇO:

Feira Pet de Hortolândia

Data: domingo (12/04)

Hora: Das 9h às 12h

Local: OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola), Rua Bolívia, 290, Jd. Santa Clara do Lago.