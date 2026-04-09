O projeto Horta da Lelê, que atua há quase uma década na região agora expande sua área de atuação e vai até a vizinha Limeira. O projeto ainda não conta com apoios e vai atender as escolas da cidade.

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“Nós montamos um espaço de educação ambiental para receber as escolas da cidade e levar educação ambiental”, disse Fagner Zanetti, criador do projeto.

O projeto é voltado para o estudo do meio e apresenta a natureza para os estudantes. “Esse ano vamos completar 9 anos mais de 50 mil crianças já participaram das atividades”, seguiu Zanetti.

Início do projeto

Segundo Zanetti, pai da Letícia, tudo começou em 2017 quando Lelê (a Letícia ) encontrou uma garrafa pet jogada em um jardim, no Jardim Botânico de Americana. Ao encontrar o objeto, Letícia perguntou ao pai o que poderia fazer com aquela garrafa. Em resposta, Fagner disse a filha que poderiam fazer uma hortinha.

Horta da Lelê em Limeira

Atendimento desde março de 2026 na estrada municipal Limeira, no bairro Pinhal.