Quinta (9) e sexta (10) tem Banda nas feiras noturnas da Rodoviária e do Santa Rita; domingo (16) o projeto “Banda no Parque” fecha a semana no Parque das Crianças

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A Prefeitura de Nova Odessa anuncia uma semana especial de apresentações da Banda Sinfônica Municipal Prof. Gunars Tiss. Entre os dias 9 e 16 de abril, o grupo se apresenta em três locais diferentes, levando música de qualidade para Feiras Noturnas e Parque das Crianças.

A programação começa na quinta-feira (09/04), às 19h, na Feira Noturna da Rodoviária. Na sexta-feira (10/04), também às 19h, é a vez da Feira Noturna do Santa Rita receber a Banda. E para encerrar a semana com chave de ouro, no domingo (16/04), às 16h, o grupo se apresenta no Parque das Crianças, que fica na Avenida Brasil, nº 800, Parque Fabrício, em mais uma edição do projeto “Banda no Parque”, com repertório voltado ao público infantil.

Locais em Nova Odessa

“Estamos marcando a presença da nossa Banda Sinfônica nos espaços públicos mais frequentados pelas famílias novaodessenses. As feiras e o Parque das Crianças são locais de encontro da comunidade, e levar música ao vivo para esses ambientes é uma forma de valorizar a cultura local e tornar a experiência ainda mais agradável para todos”, destaca o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Todas as apresentações são abertas ao público e têm entrada franca. As Feiras Noturnas funcionam a partir das 18h e o Parque das Crianças fica aberto no domingo 9h às 21h.

A Banda Sinfônica Municipal Prof. Gunars Tiss é uma das principais expressões artísticas de Nova Odessa, com um repertório que mescla clássicos populares, músicas infantis e grandes sucessos da MPB e do cinema.