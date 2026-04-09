Uma empresa do jornalista Leo Dias, que publica notícias e fofocas sobre famosos, recebeu ao menos R$ 9,9 milhões diretamente do Banco Master. A informação consta de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), acessado pelo Estadão.

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O documento aponta que o banco de Daniel Vorcaro fez seis pagamentos para a L Dias Comunicação e Jornalismo entre fevereiro de 2024 e maio de 2025. Dias recebeu outros R$ 2 milhões de uma firma que teve aportes do Master como principal fonte de receita, segundo outro informe do Coaf.

Leo Dias disse por meio de nota que os pagamentos são relativos a um contrato de publicidade firmado com o Will Bank, que fazia parte do conglomerado do Master e também foi liquidado pelo Banco Central.

“O Grupo Master, por meio da marca Will Bank, manteve contrato publicitário com empresas do Grupo LeoDias Comunicação no período de outubro de 2024 a outubro de 2025”, afirmou L Dias. Vorcaro foi procurado, mas ainda não se pronunciou.

De acordo com o documento do Coaf, R$ 34,9 milhões entraram nas contas da empresa de Leo Dias nos 15 meses analisados pelo órgão. Dessa forma, os valores depositados pelo Master correspondem a 28% do faturamento da Leo Dias Comunicação no período.

Outros milhões e Léo Dias

O Estadão também teve acesso a um segundo registro do Coaf, que aponta que a Leo Dias Comunicação recebeu mais R$ 2 milhões de uma empresa chamada LD Produções, em dois pagamentos feitos entre novembro de 2024 e outubro de 2025.