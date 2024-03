Hopi Hari faz evento para o público LGBTQIA+ em abril

No próximo dia 20 de abril, das 14h às 6h do dia seguinte, o Hopi Hari

estará mais uma vez repleto de cores, música e celebração com a tão aguardada oitava edição do Hopi Pride. O evento, que se consolidou como o maior festival LGBTQIA+ e é o único do segmento realizado dentro de um parque temático no Brasil, promete 16 horas de intensa energia, diversidade e um line-up inédito que promete emocionar e alegrar os visitantes.

Desde sua origem, o Hopi Pride tem como objetivo oferecer um dia exclusivo voltado à comunidade LGBTQIA+, reforçando a importância da diversidade para a marca, seus visitantes e colaboradores. O objetivo é uma jornada de celebração da pluralidade, com três palcos distintos – Tribaliza, Diversi e Kaminda Club – repletos de artistas renomados e atrações especiais.

No palco Tribaliza, na região de Wild West, uma seleção incrível de DJs, como Má Rodrigues, Fran Albuquerque e Lorena Simpson, oferecerá uma experiência única com muitos efeitos especiais. Enquanto isso, o Kaminda Club, localizado na região de Kaminda Mundi, trará o melhor da música eletrônica com artistas como Aluna e Valentina Luz.

O palco principal, o Diversi, situado na região de Infantasia, será palco dos shows mais esperados do dia, com apresentações de Marina Sena, Urias, Lia Clark, Pabllo Vittar e um retorno muito aguardado da Banda Uó, após seis anos de hiato. Outras atrações também farão parte desta imponente lista. A agenda completa está disponível no site do parque.

Com uma recepção calorosa por parte do público LGBTQIA+ e do público em geral, o Hopi Pride tem crescido a cada edição, chegando a receber cerca de 15 mil visitantes em sua maior festa. Esse evento não apenas promove uma cultura de inclusão e diversidade no parque, mas é também uma celebração da aceitação e da liberdade de expressão.

Além disso, a festa Hopi Pride oferece um ambiente seguro e acolhedor para os visitantes se divertirem e celebrarem quem são. A organização tem buscado evoluir a cada edição, sempre levando em conta a experiência dos visitantes e os feedbacks dos últimos eventos são extremamente positivos, com destaque para a atmosfera lúdica e a oportunidade de desfrutar das atrações do parque durante a festa.

Este ano temos mais uma novidade, o Hopi Hari estabeleceu uma parceria com o Cyan Resort by Atlantica. Os visitantes que se hospedarem no hotel terão tarifa especial com transfer para o parque incluído e poderão desfrutar de toda comodidade que o Resort oferece, tornando a experiência do Hopi Pride ainda mais conveniente e memorável. O hotel conta com mais de 5.300 m² de lazer e de dispõe de 220 confortáveis e amplos apartamentos, três piscinas climatizadas (adulto e infantil), parque aquático, bar molhado, praia artificial, sauna, kids club & espaço baby, salão de jogos, fitness club, quadras de beach tennis, equipe de recreação especializada por faixa etária e um Jardim Secreto, equipado com redes de descanso. Reservas pelo e-mail: rersevas.cyan@atlanticahotels.com.br.

Mais informações e compra de ingressos do festival pelo site: https://www.hopihari.com.br/temporadaHopiPride2024

