O Grupo Carrefour Brasil, maior varejista alimentar do País, aposta em Ovos de Páscoa de sua marca própria com preços até 30% mais baratos se comparado com as marcas líderes de mercado.

Segundo a Associação Paulista de Supermercados (APAS), nesta Páscoa, a expectativa é de que o consumo de chocolate aumente 4,5%. Analisando o cenário, os ovos de Páscoa de Marca Própria são uma escolha de qualidade, diversificada, consolidada no setor e com um custo-benefício bastante atrativo, mesmo com a disparada no preço do cacau.

“Entendemos o simbolismo e a importância desse produto para o consumidor, principalmente, para as crianças. Por isso, o nosso objetivo é atender o público de todas as regiões do Brasil com uma opção mais acessível, possibilitando que esse item tão desejado chegue à casa de um número ainda maior de famílias”, afirma Ricardo Lindenberg, Diretor de Marca Própria Grupo Carrefour Brasil.

Para a Páscoa 2024, o Grupo Carrefour Brasil já disponibiliza 13 opções de produtos oferecendo, inclusive, uma seleção infantil com produtos licenciados da Liga da Justiça, Coelhinhos de Chocolate e Colomba Pascal. Nas gôndolas, a companhia também destaca uma diversidade de chocolates importados exclusivos como presentes para a data.

