Reforçando sua nova assinatura “Escolha o que te faz bem”, Subway® anuncia o lançamento de duas novidades que equilibram memória afetiva e qualidade premium: o retorno do icônico Sub Almôndega, com selo Friboi, e a introdução do inédito Cookie recheado com brigadeiro artesanal, em parceria com a NESTLÉ®.

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Os lançamentos, já disponíveis, consolidam a marca como uma opção versátil que atende desde quem busca uma refeição leve até momentos de indulgência consciente.

Para comunicar esse retorno, a campanha criada pela AlmapBBDO utiliza o humor para homenagear os grandes clássicos. No filme, um casal recria um dos momentos mais icônicos do cinema ao compartilhar o sanduíche pelas extremidades em um jantar à luz de velas. Entre música de bandolim e o clima de um encontro, o comercial destaca o visual irresistível do sanduíche e reforça a evolução da receita.

Subway atento às redes

Atendendo a pedidos recorrentes nas redes sociais, o Sub Almôndega volta ao cardápio em uma versão ainda melhor. O produto apresenta uma nova receita que utiliza almôndegas Friboi, produzidas com carne 100% bovina, elevando o padrão de sabor e a credibilidade do portfólio.

Seguindo outras plataformas da rede, o Sub Almôndega será oferecido no formato “Monte do Seu Jeito”, preservando a liberdade de escolha e personalização do consumidor, nos tamanhos Footlong™ (30cm) e Sub™ (15cm).

Dados de mercado indicam que o setor de sanduíches montados na hora possui uma frequência mensal quase idêntica ao consumo de hambúrguer, revelando um público altamente fiel. “O novo Sub Almôndega entra justamente nesse terreno de alta cadência. Queremos mostrar que a ‘escolha inteligente’ também contempla o prazer de uma refeição robusta”, afirma Rodrigo Munaretto, Diretor de Marketing e Vendas da Subway®.

Ele complementa: “Esse lançamento é um reflexo direto da transformação que estamos promovendo na Subway: um foco incansável na evolução da qualidade e na curadoria de ingredientes cada vez melhores. Estamos em compromisso com o bem-estar em todas as suas formas — seja em uma opção leve ou em um momento de indulgência consciente”.

Para elevar a experiência de consumo, a marca foca no “Combo de Saciedade”, unindo o sanduíche à bebida e à batata rústica, que surge como o grande diferencial estratégico. O acompanhamento transforma o sanduíche em uma refeição completa de almoço ou jantar.

Burger King® apresenta King Fraldinha e reforça democratização de ingredientes premium com a linha The Kings

Em campanha, rede confessa ter investido tanto na qualidade da carne nobre que ficou sem verba para a campanha

O Burger King®, uma das maiores operações de fast food do mundo, anuncia o lançamento do King Fraldinha, a mais nova aposta da linha The Kings para consolidar seu posicionamento em indulgência.

Disponível a partir do dia 8 de abril, o sanduíche traz como protagonista a fraldinha desfiada, corte eleito pelo ranking internacional TasteAtlas como a melhor carne do mundo em 2025.

O burger conta com carne 100% bovina, fatias de queijo sabor cheddar, onion rings, a exclusiva Baconese e a fraldinha desfiada e defumada, tudo isso dentro de um delicioso pão brioche. O produto é fruto de um olhar atento às tendências globais e ao paladar local, com a estratégia que reforça o compromisso da marca em democratizar o acesso a ingredientes amados e de qualidade, mantendo o DNA de inovação que define a categoria The Kings.

O filme da campanha, produzido pela AlmapBBDO, aposta na narrativa de que o investimento para garantir um insumo de tamanha qualidade foi tão alto que o orçamento para a publicidade ficou em segundo plano. Por isso, foi necessário contratar um designer iniciante para a produção do vídeo, resultando em uma estética propositalmente simples e bem-humorada.

“Ao adotar essa abordagem criativa, buscamos gerar conexão com o público e evidenciar o padrão de indulgência premium da linha The Kings. Reforçamos que nossos sanduíches são grelhados no fogo e produzidos com ingredientes de alta qualidade, preservando o sabor característico da marca. Se a propaganda está simples, é porque o sabor do King Fraldinha fala por si só”, afirma Pedro Barbosa, CMO do Burger King®.

O produto pode ser adquirido em todas as lojas da rede no país a partir de R$46,90 (o burger individual) e combo a partir de R$51,90 (acompanhado de Refrigerante e Batata Frita Média) no balcão, totem e BK® Drive.

McDonald’s anuncia em detalhes as “Seleções do Méqui” para Copa do Mundo FIFA 2026

Para a maior Copa do Mundo da Fifa, Méqui entra em campo com o melhor menu e traz Cafu, em campanha como embaixador

A Copa do Mundo FIFA 2026 já começou para o McDonald’s! E assim como colecionar álbum de figurinhas e pintar as ruas de verde e amarelo, conhecer e provar o menu “Seleções do Méqui” faz parte da cultura brasileira em ano de Copa do Mundo. Um dos momentos mais aguardados pelos brasileiros a cada quatro anos chegou: a escalação conta com sete sanduíches que representam os países – Brasil, Argentina, Alemanha, México, França, Itália, Estados Unidos -, itens especiais para compor o combo Brasil, como McFritas Brasil, McShake Brasil, McFlurry Brasil, além de novidades com dois novos cafés para representar o Canadá – McCafé Canadá Gelado e McCafé Canadá Quente. Para destacar essas novidades e se conectar com os Méqui Lovers de maneira original, valorizando o sabor, a qualidade e as características de cada sanduíche, a campanha “Seleções do Méqui” une com muito appetite appeal a linguagem e o visual dos universos do futebol e da gastronomia. “A energia da Copa do Mundo é única, e as Seleções do Méqui já se consolidaram como parte dessa tradição no Brasil. Em um país apaixonado por futebol, com uma história marcada por grandes conquistas, tudo que envolve o esporte naturalmente mobiliza e cria expectativa. É nesse contexto que nossas Seleções ganham ainda mais relevância: como parte desse ritual, queremos seguir alimentando essa paixão e transformar toda essa expectativa em momentos inesquecíveis para os nossos clientes”, afirma Ilca Sierra, Diretora de Marketing do McDonald’s no Brasil. De acordo com Rodrigo Marangoni, diretor executivo de criação da GALERIA.ag, a campanha mostra que o Méqui é o sabor da Copa. “Desenvolvemos uma estratégia de comunicação que mantém o diálogo multiplataforma em jogo o tempo todo, como uma tabelinha narrativa entre Méqui e o público. Antes mesmo do principal filme entrar no ar criamos para o ambiente digital o ‘Grito dos Chefs’, filmete que desperta o desejo e a curiosidade para conhecer cada sanduíche refazendo um dos memes mais clássicos do TikTok”, completa. Para receber e celebrar as “Seleções do Méqui”, o Méqui 1000, localizado na Avenida Paulista em São Paulo (SP), se transformou em palco para um evento exclusivo para convidados, como Cafu, Bianca Andrade, Fernanda Gentil, Lucas Rangel, Brino, entre outros, que tiveram a oportunidade de conhecer e provar o menu em primeira mão. O restaurante também ganhou uma nova fachada: pintada com as cores da bandeira brasileira, adornos com referências à Copa, mini-arquibancada e ações de experiência para o consumidor. Além de filme para TV e Digital, com versões de 90’ e 30’ de duração, a campanha traz robusta estratégia digital, peças em mídia OOH (Out of Home), ações com creators e influenciadores. A disponibilidade dos sanduíches segue a mesma dinâmica dos anos anteriores: o sanduíche Brasil estará todos os dias no cardápio, enquanto os outros estarão em um dia específico na semana. As novidades, assim como os demais clássicos da marca, são preparados na hora, e seguem o compromisso com a qualidade em primeiro lugar. Conheça em detalhes a escalação da “Seleções do Méqui”: Combo BRASIL: disponível todos os dias

Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, molho sabor vinagrete, farofa defumada, cebola fresca, tomate, bacon, molho sabor churrasco e queijo sabor emental. McFlurry Brasil:

Sobremesa preparada com bebida láctea sabor baunilha, Cobertura caramelo com coco e uma deliciosa farofa crocante de coco. McShake Brasil:

O McShake Brasil é preparado com leite, bebida láctea sabor baunilha, cobertura de caramelo com coco e uma deliciosa farofa crocante de coco. McFritas Brasil:

A batata frita mais famosa do mundo, agora com maionese verde e bacon crispy. ESPANHA: segunda-feira

Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, molho sabor páprica, cebola fresca, tomate, copa fatiada e queijo sabor emental. ARGENTINA: terça-feira

Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, maionese sabor chimichurri, cebola fresca, alface, tomate, bacon, e queijo sabor emental. ALEMANHA: quarta-feira

Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, molho de mostarda escura, cebola fresca, cebola crispy, tomate, bacon e queijo sabor emental. MÉXICO: quinta-feira

Sanduíche feito com pão tipo brioche, empanado de frango sabor nacho, molho sabor nacho jalapeño, cebola fresca, alface, tomate e queijo sabor cheddar. EUA: sexta-feira

Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, molho Ranch, molho barbecue, bacon e queijo sabor cheddar. ITÁLIA: sábado

Sanduíche feito com pão tipo brioche, polpettone, molho de tomate e queijo sabor emental. McCafé Canadá:

O nosso famoso café do Méqui, feito com grãos arábica, 100% nacional e certificado, combinado com leite integral, xarope sabor maple, que pode ser servido quente ou frio.