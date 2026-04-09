O Ibovespa B3, principal referência do mercado de ações brasileiro, registrou o 14º recorde nominal em 2026 ao atingir 192.201 pontos nesta quarta-feira (8), alta de 2,09% em relação ao pregão anterior. O recorde anterior, de 191.490 pontos, ocorreu no dia 24 de fevereiro de 2026.
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Criado em 1968, o Ibovespa B3 é utilizado por investidores e analistas como um termômetro da economia e do mercado de capitais no Brasil. O índice apresenta um panorama sobre o comportamento das principais empresas listadas na bolsa e é revisado a cada quatro meses para garantir a presença das companhias que possuem maior capitalização.
Como utilizar o Ibovespa B3 para investir
Existem duas formas de se expor ao principal índice da bolsa: por meio de ETFs e derivativos. Cada uma atende a um perfil de investidor e objetivos específicos.
1. ETFs
Os ETFs (Exchange Traded Funds) funcionam como fundos de investimento onde as cotas são negociadas na B3, assim como ações. A principal característica deste produto é que ele replica a performance de um índice.
Dessa forma, ao comprar uma cota do ETF, o investidor adquire, de forma fracionada, uma carteira que espelha as principais empresas que fazem parte do índice.
Conheça os ETFs atrelados ao Ibovespa B3:
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2. Derivativos
Os derivativos são contratos financeiros, como futuros e opções, listados na B3, cujo valor deriva da pontuação do índice principal da bolsa, sendo utilizados por investidores para proteger carteiras ou especular com alavancagem sobre a direção futura do mercado.
As opções são contratos que dão ao comprador o direito de comprar ou vender o índice a um preço combinado até uma data de vencimento específica. São dois tipos principais: as opções de compra (Call), utilizadas por quem espera uma alta do mercado, e as de venda (Put), usadas por quem entende que ocorrerá uma queda ou busca proteger uma carteira contra perdas.
O risco para quem compra a opção é estritamente limitado ao valor pago pelo contrato. No entanto, para quem vende a opção, os riscos podem ser maiores e até ilimitados.
Os contratos futuros do Ibovespa são acordos padronizados que estabelecem a obrigação de comprar ou vender o índice em uma data futura por um preço determinado no presente. A principal característica desta forma de investir é o mecanismo de ajuste diário. Todos os dias, os ganhos e perdas das posições são calculados e liquidados em dinheiro.
Sobre a B3
A B3 S.A. (B3SA3) é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo e uma das maiores em valor de mercado, entre as líderes globais do setor de bolsas. Conecta, desenvolve e viabiliza o mercado financeiro e de capitais e, junto com os clientes e a sociedade, potencializa o crescimento do Brasil.
Atua nos ambientes de bolsa e de balcão, além de oferecer produtos e serviços para a cadeia de financiamento. Com sede em São Paulo e escritórios em Chicago, Londres, Singapura e Xangai, desempenha funções importantes no mercado pela promoção de melhores práticas em governança corporativa, gestão de riscos e sustentabilidade.
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