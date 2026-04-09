O Ibovespa B3, principal referência do mercado de ações brasileiro, registrou o 14º recorde nominal em 2026 ao atingir 192.201 pontos nesta quarta-feira (8), alta de 2,09% em relação ao pregão anterior. O recorde anterior, de 191.490 pontos, ocorreu no dia 24 de fevereiro de 2026.

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Criado em 1968, o Ibovespa B3 é utilizado por investidores e analistas como um termômetro da economia e do mercado de capitais no Brasil. O índice apresenta um panorama sobre o comportamento das principais empresas listadas na bolsa e é revisado a cada quatro meses para garantir a presença das companhias que possuem maior capitalização.

Como utilizar o Ibovespa B3 para investir

Existem duas formas de se expor ao principal índice da bolsa: por meio de ETFs e derivativos. Cada uma atende a um perfil de investidor e objetivos específicos.

1. ETFs

Os ETFs (Exchange Traded Funds) funcionam como fundos de investimento onde as cotas são negociadas na B3, assim como ações. A principal característica deste produto é que ele replica a performance de um índice.

Dessa forma, ao comprar uma cota do ETF, o investidor adquire, de forma fracionada, uma carteira que espelha as principais empresas que fazem parte do índice.

Conheça os ETFs atrelados ao Ibovespa B3:

ETF Ticker do ETF BB ETF IBOVESPA BBOV11 CAIXA ETF IBOVESPA XBOV11 ETF BRADESCO IBOVESPA BOVB11 ISHARES IBOVESPA BOVA11 IT NOW IBOVESPA BOVV11 TREND ETF IBOVESPA BOVX11 BTG PACTUAL IBOVESPA B3 IBOB11 SAFRA ETF IBOVESPA BOVS11

2. Derivativos

Os derivativos são contratos financeiros, como futuros e opções, listados na B3, cujo valor deriva da pontuação do índice principal da bolsa, sendo utilizados por investidores para proteger carteiras ou especular com alavancagem sobre a direção futura do mercado.



As opções são contratos que dão ao comprador o direito de comprar ou vender o índice a um preço combinado até uma data de vencimento específica. São dois tipos principais: as opções de compra (Call), utilizadas por quem espera uma alta do mercado, e as de venda (Put), usadas por quem entende que ocorrerá uma queda ou busca proteger uma carteira contra perdas.

O risco para quem compra a opção é estritamente limitado ao valor pago pelo contrato. No entanto, para quem vende a opção, os riscos podem ser maiores e até ilimitados.

Os contratos futuros do Ibovespa são acordos padronizados que estabelecem a obrigação de comprar ou vender o índice em uma data futura por um preço determinado no presente. A principal característica desta forma de investir é o mecanismo de ajuste diário. Todos os dias, os ganhos e perdas das posições são calculados e liquidados em dinheiro.

Sobre a B3

A B3 S.A. (B3SA3) é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo e uma das maiores em valor de mercado, entre as líderes globais do setor de bolsas. Conecta, desenvolve e viabiliza o mercado financeiro e de capitais e, junto com os clientes e a sociedade, potencializa o crescimento do Brasil.

Atua nos ambientes de bolsa e de balcão, além de oferecer produtos e serviços para a cadeia de financiamento. Com sede em São Paulo e escritórios em Chicago, Londres, Singapura e Xangai, desempenha funções importantes no mercado pela promoção de melhores práticas em governança corporativa, gestão de riscos e sustentabilidade.