Em busca do conhecimento de novas tecnologias na Hortitec

a equipe da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Programas e Agricultura da Secretaria de Meio Ambiente de Americana esteve, na sexta-feira (23), na 28ª – Exposição Técnica de Horticultura de Cultivo Protegido e Culturas Intensivas, no Parque Expoflora, em Holambra. A equipe e representantes dos horticultores, do SEBRAE e da CATI – Casa da Agricultura visitaram fornecedores de estufas, máquinas, equipamentos, produtos e serviços, visando fomentar o segmento no município.

“Foram apresentadas as novas tecnologias de ponta nos ramos do cultivo e produção da agricultura e os produtores puderam conhecer as inovações no segmento e saber mais sobre o biocontrole natural para combate às pragas, técnicas de cultivo e produção mais sustentável. A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura, em parceria com a Casa da Agricultura, atende e auxilia os produtores e horticultores do município, buscando sempre a atualização sobre o trabalho desenvolvido, modernização e estar em consonância com as ações de sustentabilidade”, disse a diretora da Unidade de Educação Ambiental, Kátia Birke.

O evento também promove a interação entre os visitantes e as empresas expositoras para a realização de negócios e implementação dos serviços nos setores de horticultura e fruticultura, com a participação de 490 expositores.

O secretário adjunto e responsável pelo Setor de Hortas, Neto Franzatto, também participou da visita.

A CATI e a Unidade de Educação Ambiental funcionam na Rua dos Estudantes, 292, Cordenonsi.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento