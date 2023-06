A FAM – Faculdade de Americana oferece para este semestre 154 bolsas de estudos integrais através do Programa Universidade para Todos – PROUNI. As inscrições para o processo seletivo começam nesta terça-feira, 27, e vão até o dia 30 de junho. Inscrições gratuitas e online, acesse: https://acessounico.mec.gov.br/prouni

Para ingressar na FAM, o candidato que prestou o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM nos anos de 2021 e 2022 e conquistou 450 pontos ou mais e não zerou na redação, pode concorrer à uma vaga.

O resultado da primeira chamada deve acontecer no dia 4 de julho. Saiba quais os cursos e as vagas no site fam.br ou no Instagram @famamericana

“Uma grande oportunidade para aqueles que buscam o ensino superior através deste programa. A FAM é uma das Instituições que mais tem bolsas para oferecer e isso nos deixa muito satisfeitos”, disse o diretor geral FAM, Gustavo Azzolini.

O que é?

O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. O público-alvo do programa é o estudante sem diploma de nível superior.

Quem pode participar do Prouni na FAM neste segundo semestre?

É preciso que o candidato se encaixe nas seguintes condições:

* Ter realizado o ENEM em 2021 e/ou 2022

* Ter renda familiar bruta de até um salário mínimo e meio, para bolsas de estudo integrais.

* Ter cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública ou em escola particular com bolsa integral.