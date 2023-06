Vereadores votam 100 projetos de nomes de ruas

Os vereadores barbarenses devem apreciar 100 projetos de lei

esta terça-feira (27 de junho), durante a 24ª Reunião Ordinária do ano, a ser realizada a partir das 14h, no Plenário Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal. Todos os projetos, assinados por diversos parlamentares, dizem respeito à denominação de ruas e avenidas em loteamentos da cidade.

As proposituras a serem apreciadas nesta terça-feira são de número 4, 5, 18 a 21, 24 a 29, 32, 33, 39, 49, 75, 83 a 85, 104, 105, 112 a 114, 119 a 124, 127 a 132, 137, 139, 142 a 145, 151 a 156, 159 a 162, 164 a 170, 173 a 176, 182 a 196, 199, 200, 204 a 208, 220, 222, 225 a 228, 231, 232, 235 e 237 a 241/2023.

Todas as proposições, acompanhadas da biografia dos homenageados, podem ser consultadas, na íntegra, no site www.camarasantabarbara.sp.gov.br, por meio do link “Legislação”.

Ainda nesta reunião, está prevista a votação das moções nº 289 a 293/2023.

As reuniões camarárias são abertas ao público e podem ser acompanhadas por transmissão, ao vivo, pelo site oficial da Casa de Leis, pela rádio Santa Bárbara FM (95.9) e pelas redes sociais (@camarasbo).

