1º Torneio de Vôlei de Areia sucesso em Sumaré

O 1º Torneio de Vôlei de Areia 4×4 Misto – evento

que contou com apoio da Prefeitura de Sumaré – realizado neste domingo (25/06) na Praça Dona Vera, divisa dos bairros Vila Carlota e Altos de Sumaré, atraiu grande público. O objetivo do evento foi comemorar a Semana Municipal do Vôlei, lei sancionada pelo prefeito Luiz Dalben em 2021.

O campeonato contou com a participação de dezesseis equipes: Fanáticos, Vôlei de Quarta, Choque Rei, Sol Negro, Univolei, Master, Arena Danka, Pantera Negra, Quarteto Fantástico, Quase Lá, Baltimore Voleibol, Saca Fofo, Os Imparáveis, Esquadrão Suicida, Gabi Oliveira e Lesionados. Ao fim dos jogos, a equipe Choque Rei sagrou-se campeã, vencendo o Quarteto Fantástico e a equipe do Univolei ficou na terceira colocação.

O evento arrecadou mais de 70 quilos de alimentos, os quais serão destinados a uma instituição do município.

O vice-prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, representou o prefeito Luiz Dalben no evento. “A promoção de eventos esportivos como esse é fundamental para estimular a prática esportiva, fortalecer os laços comunitários e incentivar um estilo de vida saudável”, destacou Henrique.

