Creche Wanda Polo Müller recebe nova caixa d’água

Representantes da Secretaria de Educação de Americana vistoriaram, nesta segunda-feira (26), as obras de reforma geral e ampliação da Creche Wanda Polo Müller, no bairro Parque da Liberdade, em Americana. A instalação de caixa d’água central foi concluída e a secretária adjunta de Educação, Evelene Ponce Medina, acompanhou os servidores da secretaria durante a visita à unidade. O novo reservatório de água tem capacidade para 20 mil litros.

A Prefeitura de Americana investe mais de R$ 2 milhões nas melhorias, que permitirão dobrar a capacidade de atendimento da creche.

A reforma geral inclui a construção de três novas salas de aulas e de dois sanitários infantis; a realocação da cozinha, lavanderia e despensa; a ampliação do pátio com a instalação de 180 m² de cobertura leve na nova área; a reforma das salas de aulas existentes; a substituição do telhado, com a troca das telhas de barro por cobertura em telhas termoacústicas, a instalação de caixa d’água central e a troca de esquadrias metálicas de portas e janelas.

A troca e instalação do novo telhado foi totalmente concluída, assim como a construção das novas salas. As áreas molhadas estão recebendo revestimento e as próximas etapas incluem a troca de esquadrias metálicas de portas e janelas, aplicação de revestimento e pintura, e construção de um tanque de areia para o playground.

“A Creche Wanda Polo Muller está em uma região importante de Americana e sua reforma geral é prioritária dentro das ações em prol da Educação adotadas pela Administração Chico Sardelli. O prédio tinha uma área construída de 370 m² e, com a conclusão das obras, passará a ter 520 m² de área total, o que nos permitirá atender mais crianças com qualidade no ensino”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Finalizada a cobertura da ampliação da Creche Tupã

Foi concluída no fim de semana a cobertura da área externa da Creche Tupã, no Vale das Nogueiras, região do Jardim Brasil, em Americana. Nesta terça-feira (27) está prevista a preparação para uma nova etapa da obra na unidade escolar, com o início da construção do quiosque para atividades pedagógicas.

A Creche Tupã atende cerca de 100 alunos e passa por uma série de obras e intervenções para melhorar a infraestrutura predial. Os sanitários receberam pisos e revestimentos novos, além da instalação de uma bancada para fraldário e nova pintura.

O refeitório para a alimentação das crianças foi ampliado e será implantado ainda um balcão de atendimento com acessibilidade para cadeirantes. O acesso à escola também será modificado com a instalação de novas portas e cobertura.

“A cobertura da área externa vai proteger as crianças em dias de sol forte e de chuva e estamos ansiosos pela conclusão das obras. A Creche Tupã é um exemplo do carinho da Administração do prefeito Chico Sardelli com nossas escolas, que têm recebido investimentos por parte da secretaria e através do PDDEM”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, referindo-se ao Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal, que permite a execução de pequenos reparos através do repasse de recursos a escolas com CEC (Conselho Escola Comunidade) constituído.

Concluída a troca do telhado da EMEF Paulo Freire

Foi concluída no sábado (24) a substituição do telhado da Escola Municipal de Educação Fundamental (EMEF) Paulo Freire, no Parque Novo Mundo, em Americana, que passa por obras de reforma e ampliação. As trocas de telhas foram realizadas em três etapas, aos finais de semana, aproveitando também o feriado de Corpus Christi, quando não houve aulas.

Cerca de 70% do telhado da escola foi renovado, com a troca das telhas de barro por termoacústicas, que oferecem maior conforto térmico e acústico para estudantes e educadores.

O redimensionamento da secretaria e da sala de direção continua em andamento e as próximas etapas incluem a construção de um conjunto de novos sanitários com acessibilidade para os alunos e a instalação de cobertura entre o pátio e a quadra da escola

A Secretaria de Educação investe R$ 1,7 milhão em recursos próprios da pasta para a execução das melhorias. A unidade tem 1.058 alunos que não precisaram ser realocados durante os trabalhos, graças ao planejamento preparado pelo Setor de Manutenção da secretaria.

“A EMEF Paulo Freire há muito ansiava por esta reforma e ampliação, que nos permitirá oferecer um espaço mais qualificado para o desenvolvimento pedagógico de nossos alunos. Estamos acompanhando a obra de perto e, nas férias escolares, os serviços serão intensificados com a suspensão das aulas”, explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.