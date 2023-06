Agência de grandes players inaugura nova sede em SP

Com mais de 20 anos de mercado e um portfólio que contempla grandes players do varejo e da indústria de bens de consumo do país, tais como, Assaí Atacadista, GPA, CRS Brands, Aviva, entre outros, a StarMKT, agência de marketing 360º e full service, irá inaugurar, no dia 29 de junho, sua nova sede no bairro Tatuapé em São Paulo.

A nova matriz está localizada no 33º andar do edifício comercial mais alto da capital paulista. O local, tecnologicamente estruturado, possui espaços de convivência e salas de reuniões modernas e bem equipadas, fator que contribuirá para atender os clientes com mais conforto.

“A inauguração da nova sede da StarMKT é um marco histórico, porque retrata o resultado do nosso compromisso, esforço e dedicação. Somos uma empresa com propósito e fazemos tudo com muito amor”, destaca o CEO da agência, Marco Toniolo.

O evento de inauguração promete movimentar o mercado de marketing e publicidade nacional, pois contará com a presença de CEOs, diretores de grandes empresas e personalidades da mídia.

Pioneira no Brasil no formato in house e com DNA trade marketing para indústria e varejo, comunicação e mídia, a agência, através de sua nova matriz, inaugura uma fase impulsionada pela conquista de novos e importantes clientes, que agregaram boa ampliação no número de colaboradores. Atualmente, a empresa possui mais de 100 funcionários e conta com filiais no Rio de Janeiro, Brasília (DF), Salvador (BA) e na Flórida (EUA).

“Siga a Estrela”

Para celebrar a nova sede e o clima de renovação, a agência está promovendo a campanha “Siga a Estrela”. Nesta ação, profissionais de marketing e da área comercial, além de executivos, poderão concorrer a três campanhas com fee grátis da agência.

Para participar, os interessados deverão se cadastrar no hotsite até o dia 13 de julho. No dia 14 de julho, os ganhadores serão revelados através de uma live no Instagram da agência StarMKT.

As novidades não param por aí. O novo site da agência também ganhará cara nova. Mais moderno e interativo, o layout será lançado em 29 de junho, data da inauguração da nova sede.

A StarMKT nasceu do trade marketing

A StarMKT nasceu como Star Trade, uma agência de trade marketing. Na época, o trade marketing era uma estratégia pouco conhecida no Brasil, conforme conta o CEO da agência, Marco Toniolo. Ele ainda ressalta que sempre teve como premissa no trade, criar ações com foco em vendas, maior rentabilidade para os clientes e resultado imediato.

Também destaca que essa expertise é dominada até hoje pela empresa e considera este o grande diferencial da agência no mercado.

“Nunca abandonamos e nunca vamos abandonar o nosso slogan: resultado imediato. Mas, rapidamente, construímos uma cultura de performance e inovação e chegamos até aqui”, acrescenta Toniolo.

As ações promocionais para o varejo e a indústria renderam à StarMKT diversos prêmios e reconhecimentos, sendo alguns deles o Prêmio E-business (Nestlé), Tabloides de Ofertas Mais Vendedor (Danone), Campanha Mais Criativa sobre (Mundial do Corinthians – Rede Globo), Melhor Display Expositor (Campari) e dois prêmios Top of Mind em 2022.

