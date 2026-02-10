Hortofolia animará foliões no Centro de Eventos A Poderosa, no Carnaval

Programação homenageia carnavalesco Valdir Galo; atividade tem apoio da Prefeitura

Leia + sobre diversão e arte

Hortolândia vai celebrar a alegria do Carnaval com a Hortofolia, uma programação especial, organizada pela Torcida Canário Louco, entre os dias 14 e 17 deste mês, no Centro de Eventos A Poderosa. A folia terá apoio da Prefeitura de Hortolândia. Neste ano, o Hortofolia será em homenagem à memória do carnavalesco Valdir Luis Saraiva Gallo, fundador da escola de samba hortolandense Galo de Ouro. Falecido em 2025, Galo foi uma figura cultural bastante influente em Hortolândia, sendo um dos principais incentivadores do carnaval na cidade.

Nos quatro dias de Carnaval, a programação começará às 15h todos os dias. Haverá apresentações diversas, das 16h às 18h30, com companhias e grupos de danças: ritmos, axé, fit dance, zumba e ritbox. Diariamente, também estarão disponíveis brinquedos e Praça de Alimentação.

Na programação do Hortofolia, se destaca a apresentação da Bateria Galo de Ouro , no domingo, à partir das 21h. O enredo será “Valdir Gallo – Eterno Presidente”. A programação completa prevista pela organização para os quatro dias de Carnaval pode ser conferida abaixo:

Sábado, dia 14

– 19h: Grupo PR9

– 21h: Grupo Meu Rei

– 22h30: Apresentação Bateria Nota 10 – Canário Louco

Domingo, dia 15

– 19h: Grupo 4 Stylus

– 21h: Apresentação Bateria Galo de Ouro – Homenagem “Valdir Gallo – Eterno Presidente”

– 21h30: Elaine Mendonça – Banda Baile

Segunda, dia 16

– 19h: Grupo Pamacê

– 21h: Dj Cristiano Rocha (Ritmos folia)

Terça, dia 17

– 19h: Grupo Anseios

– 21h: DJ Cristiano Rocha (Ritmos folia)

“Maria vai com as Outras”

Carnaval é sinônimo de alegria e diversão. E para garantir a folia sem importunação, a Prefeitura de Hortolândia estará presente nos principais eventos carnavalescos da cidade. A ação “Maria Vai com as Outras – Nossa união é nossa maior proteção”, de prevenção das violências contra as mulheres, é uma iniciativa da Secretaria de Governo, por meio do Departamento das Mulheres.

Advogadas, assistentes sociais, psicóloga do Departamento, além de integrantes do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, estarão presentes durante a concentração do Pré-Carnaval, promovido pelo Bloco Sem Preguiça na Adega do Chaves, neste sábado (07/02); e nos quatro dias de programação do Hortofolia, no próximo final de semana, no Centro de Eventos A Poderosa. As agentes da campanha farão abordagens educativas, distribuição de materiais informativos, orientações sobre direitos das mulheres e divulgação dos canais de denúncia e da rede de proteção existente no município.

Em Hortolândia, o órgão responsável por acolher denúncias de casos de violência contra a mulher é o CRAM (Centro de Referência e Atendimento à Mulher), por meio do telefone (19) 3819-6298 ou pelo WhatsApp (19) 9 7171-5655. Para atendimento presencial, o endereço é Rua Alberto Gomes, nº 18, Jardim das Paineiras. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 08h às 17h.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP