O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana reforça aos moradores que está disponível a opção de recebimento da fatura de água e esgoto em formato digital, enviada diretamente por e-mail. A alternativa garante mais comodidade ao usuário, evita extravios ou danos às contas impressas, como os causados por chuva ou animais, além de contribuir para a redução do uso de papel.

Com a adesão à fatura digital, o documento deixa de ser impresso e passa a ser encaminhado exclusivamente por e-mail. A medida também representa economia para os usuários que recebem a conta em endereço diferente do local da ligação, já que deixa de ser cobrada a taxa de entrega pelos Correios nesses casos. O serviço está disponível desde 2023.

A solicitação deve ser realizada pelo site do DAE (www.daeamericana.sp.gov.br),

na opção “Protocolos Digitais”. Para acessar, é necessário fazer login com usuário e senha. Caso ainda não tenha cadastro, o morador pode realizá-lo no próprio sistema.

Após o acesso, o usuário deve selecionar o assunto “Fatura por e-mail” e preencher as informações solicitadas, como nome completo, indicação de pessoa física ou jurídica, telefone para contato, código da ligação (disponível em contas anteriores) e o endereço completo do imóvel.

“Pelo mesmo procedimento, também é possível solicitar a alteração do e-mail cadastrado para recebimento das faturas digitais ou a exclusão do envio por e-mail, retornando ao modelo impresso”, explicou a diretora da Unidade Comercial, Lúcia Camilo de Godoy. Para concluir o pedido, é necessário anexar documento de identificação do titular da conta, como RG, CPF ou CNH. Após o envio, o solicitante pode acompanhar o andamento do protocolo pelo próprio sistema. O serviço está disponível 24 horas por dia no site da autarquia. Para o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, a fatura digital é uma alternativa prática que facilita o acesso do usuário às informações de consumo. “Esse é um serviço que oferece mais comodidade, segurança no recebimento e contribui para a modernização do relacionamento entre o DAE e a população”, afirmou.