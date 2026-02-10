Agora em todo o Estado enterrar cães e gatos em jazigo da família está liberado. A lei que autoriza que cães e gatos sejam enterrados em jazigos familiares em todo o estado de São Paulo foi sancionada nesta terça-feira (10) e já entrou em vigor.

O dispositivo reconhece o vínculo afetivo entre tutores e animais de estimação.

O Projeto de Lei 56/2015 foi aprovado na Assembleia Legislativa (Alesp) em dezembro de 2025. Segundo o texto, a matéria foi inspirada no caso de um cão que viveu por dez anos em um cemitério em Taboão da Serra e, quando morreu, teve o enterro autorizado junto de sua tutora.

A legislação permite que cães e gatos sejam enterrados junto com os tutores

em sepulturas e jazigos, desde que as concessões dos espaços pertençam às respectivas famílias.

A norma atribui aos serviços funerários municipais a definição das regras para os sepultamentos. Cemitérios privados, por sua vez, poderão adotar regulamentação própria, respeitando a legislação vigente.

O texto legal estabelece que os custos do sepultamento dos pets serão de responsabilidade exclusiva da família.