Hortolândia abre exposição sobre “Mulheres que Inspiram”

Mostra fotográfica, aberta nesta segunda-feira (23), retrata histórias de superação de mulheres com deficiência

Um evento festivo marcou, na manhã desta segunda-feira (23), a abertura da exposição “Mulheres que Inspiram”, organizada pela Prefeitura de Hortolândia. O objetivo da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, com a iniciativa, é conferir visibilidade e protagonismo a mulheres com deficiência. O evento integra a programação oficial pelo “Mês da Mulher”, na cidade.

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A mostra fotográfica, gratuita, está aberta à visitação pública. Ela permanecerá em exibição até a próxima sexta-feira, dia 27, das 8h às 17h, no hall do Palácio dos Migrantes, localizado na Rua Professor Celina Franceschini Bueno, nº 100, no Jd. Metropolitan.

O evento de abertura reuniu servidores, mulheres homenageadas, mães atípicas do programa “Escuta que acolhe” e autoridades municipais, como a primeira-dama e secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social, Maria dos Anjos Assis Barros, e o secretário de Governo, Gérson Ferreira, que representou o prefeito José Nazareno Zezé Gomes. A servidora Gilda Mariotto falou em nome das demais representadas e a assessora do DPP PcD (Departamento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência) Joane Miranda explicou o conceito da exposição, que transformou o corredor do Paço em um “jardim simbólico de histórias reais”.

“Este evento é para homenagear pessoas que prestam um trabalho tão lindo para a sociedade e, muitas vezes, não são vistas com a tamanha capacidade que hoje conseguem mostrar. Independente de terem uma deficiência, elas conseguem produzir, fazer a diferença na história da cidade e a gente precisa valorizar e homenagear essas mulheres que fazem história. É muito importante a gente ter esse olhar para as pessoas com deficiência, que estão aí para mostrar o seu valor e serem respeitadas”, afirmou Maria dos Anjos.

O evento contou com músicas na abertura e intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais). Segundo as organizadoras, as nove fotos coloridas expostas buscam mostrar histórias de superação e conquista de cada mulher retratada. Elas foram selecionadas pelas próprias personagens. Algumas são servidoras municipais, outras moradoras de Hortolândia participantes de comunidades de pessoas com deficiência.

Segundo a diretora do DPP PcD, Quézia Garcia, “mais do que uma mostra fotográfica, a exposição se propõe a ser um espaço de reflexão, sensibilização e fortalecimento da inclusão, reafirmando a importância da visibilidade e do reconhecimento das mulheres com deficiência na sociedade hortolandense”.

SERVIÇO:

Exposição “Mulheres que Inspiram”

Data: de segunda a sexta-feira (23 a 27/03/2026)

Hora: das 8h às 17h

Local: Palácio dos Migrantes, Rua Professor Celina Franceschini Bueno, nº 100, Jd. Metropolitan.

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