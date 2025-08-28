Hortolândia abre licitação de novos parques ambientais e centro de eventos

Parques serão no Jd. Boa Esperança, Jd. Nova Hortolândia, Jd. Santiago e Recanto do Sol

Leia Mais notícias da cidade e região

Hortolândia continua com investimentos para garantir mais qualidade de vida à população. A Prefeitura abriu licitação para construção de quatros parques na cidade. O edital também prevê a implantação de Centro de Eventos debaixo da Ponte Estaiada. O edital foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do município, na edição desta segunda-feira (25/08), que está disponível por meio deste LINK.

De acordo com a Secretaria de Obras, os parques serão nas regiões do Jardim Boa Esperança, Jardim Nova Hortolândia, Jardim Santiago e Recanto do Sol. Serão parque com pista de caminhada, ciclovia, áreas de convivência, bancos e equipamentos de ginástica (academia ao ar livre). Ainda não há previsão de início das obras.

A licitação inclui também a construção de um Centro de Eventos sob a Ponte Estaiada. Quando estiver pronto, o centro será mais um atrativo num dos cartões postais da cidade. De acordo com a Secretaria de Obras, o espaço prevê a implantação de duas travessas sob o Ribeirão Jacuba que corta a área do futuro centro. As obras dos parques e do centro serão feitas com recursos do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata).

MAIS LICITAÇÕES

A Prefeitura já divulgou outra licitação para a construção de uma praça no Jardim Firenze, próximo ao Fórum. O edital foi publicado em agosto deste ano.

Já na área da saúde, a Prefeitura também já publicou as licitações de um Centro Especializado em Reabilitação (CER) e da nova sede do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), também em agosto deste ano.

VILA DA SAÚDE

O CER e o CAPS AD integram o projeto Vila da Saúde, em implantação pela Prefeitura. A vila irá centralizar vários serviços de saúde dentro de um mesmo perímetro.

O projeto já concluiu as obras de reforma, modernização e ampliação do Hospital e Maternidade Municipal Mario Covas e da central do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e a implantação do Jardim Terapêutico Querubim, qu fica dentro do Espaço Viva Mais, no Jardim Santa Clara do Lago. A Vila da Saúde ainda prevê as obras de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

DUAS NOVAS UBSs

No fim de julho, a Prefeitura divulgou os editais de licitação de duas novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), uma no Jardim Amanda e uma no Jardim Terras de Santa Maria.

PARQUE DO AMANDA

Uma obra que já está em andamento é a do parque do Jardim Amanda. Em julho deste ano, o prefeito José Nazareno Zezé Gomes fez vistoria na obra, e anunciou que a primeira parte do parque será inaugurada em dezembro deste ano.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP