Hortolândia abre novo concurso público para Guarda Municipal

Leia + sobre economia, emprego e mercado

São 40 vagas (homens, mulheres e PCDs); inscrição vai até o dia 22/9

Hortolândia implementa mais ações para fortalecer a segurança da população. O município abre novo concurso público para a Guarda Municipal. O edital foi publicado no Diário Oficial Eletrônico, na edição desta quarta-feira (20/08), que pode ser acessado por meio deste LINK. O concurso será para 40 vagas de guardas masculinos, femininos e PCDs (pessoas com deficiência). As inscrições começam nesta quarta-feira (20/08) e devem ser feitas por meio do site http://shdias.com.br/. O prazo de inscrições termina no dia 22/09. A organização e realização do certame é de responsabilidade da empresa SHDias Consultoria e Assessoria. A prova está prevista para ser realizada no dia 26/10.

O concurso irá selecionar 40 guardas – 4ª Classe. Das 40 vagas, 12 são para guardas femininos, sendo uma PCD, e 28 para guardas masculinos, sendo três PCDs. O certame consistirá de prova objetiva e Teste de Aptidão Física (TAF). O conteúdo programático da prova e demais informações sobre o concurso constam no edital.

FORMAÇÃO

A Prefeitura de Hortolândia iniciou a formação de 33 guardas municipais este mês. Eles foram aprovados no concurso público 02/2023. De acordo com a Secretaria de Segurança, a previsão é que eles comecem a atuar pela corporação em outubro.

A contratação de novos GMs faz parte do pacote de ações em realização pela Prefeitura para reforçar a segurança em Hortolândia. Em fevereiro de 2023, começaram a ser instalados, em diversos bairros, 15 totens inteligentes, com câmeras acopladas com giro em 360 graus e botão de pânico que pode ser acionado pelo cidadão e, instantaneamente, a informação do local da ocorrência chega até a Central de Operações da Guarda Municipal.

O prefeito José Nazareno Zezé Gomes já anunciou para breve a locação de seis motos para patrulhamento e 96 totens que utilizarão inteligência artificial no enfrentamento à criminalidade.

CONCURSO CPMH 002/2025

A Prefeitura de Hortolândia reforça para os candidatos do concurso público CPMH 002/2025 que já foi feita a convocação para a prova objetiva, a ser realizada no dia 31 deste mês.

A convocação foi divulgada no Diário Oficial Eletrônico, na edição do dia 06/08, que pode ser acessada por meio deste LINK. O certame é para formação de cadastro de reserva para os vários cargos de Nível Superior.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP