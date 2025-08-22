Camadas de sabor e oportunidade: o irresistível pão de mel no pote

Imagina colheradas generosas de massa úmida de pão de mel intercaladas com doce de leite cremoso e ganache de chocolate: é assim, camada por camada, que o pão de mel no pote conquista corações e abre espaço para o empreendedorismo.

Charmoso no visual, fácil de montar e com ingredientes acessíveis, esse doce é uma excelente pedida para quem quer aproveitar sobras da receita tradicional ou criar uma nova linha de produtos com alto valor percebido. Ao unir praticidade e indulgência, ele se transforma em uma deliciosa oportunidade de renda extra.

A receita leva ganache feita com Inovare, cobertura da Harald, marca líder no mercado profissional de chocolates e coberturas, reconhecida por sua textura cremosa, brilho intenso e performance ideal para recheios e coberturas. O resultado? Uma explosão de sabor em camadas que surpreendem a cada colherada.

Perfeito para vender em porções individuais, em kits personalizados ou como mimo para presentear, o pão de mel no pote é uma forma inteligente de reaproveitar, encantar e lucrar com muito sabor envolvido.

Receita de Pão de Mel no Pote

Ingredientes

Ganache branca:

200 g de Inovare Branco picado

½ xícara (chá) de creme de leite (100 ml) Ganache escura:

50 g de Inovare Intenso picado

½ xícara (chá) de creme de leite (100 ml)

2 ½ xícaras (chá) de pão de mel esfarelado (200 g) Montagem:

3 colheres (sopa) de guaraná (45 ml)

200 g de doce de leite em pasta

Modo de preparo

1. Prepare a ganache branca derretendo o Inovare Branco com o creme de leite e leve à geladeira por pelo menos 2 horas até firmar. Faça o mesmo com o Inovare Intenso para a ganache escura.

2. No fundo de cada pote esterilizado, coloque uma camada de pão de mel esfarelado e umedeça com o guaraná. Sobre essa base, monte camadas alternadas de doce de leite, ganache branca e ganache escura, repetindo até preencher o pote.

3. Finalize com uma decoração simples ou personalizada, como raspas de chocolate ou granulado e mantenha sempre refrigerado até o momento de servir.

Rendimento: até 4 potes com capacidade para 250 g

Conheça a linha Inovare:

A linha Inovare da Harald é a escolha ideal para profissionais da confeitaria que buscam aliar sabor e praticidade em suas criações. Com um perfil que se aproxima do chocolate, Inovare substitui parte da manteiga de cacau por ingredientes equivalentes, facilitando o processo de temperagem e garantindo alta performance em diversas aplicações. Disponível nas versões Chocolate Ao Leite, Chocolate Branco e Chocolate Intenso, nos formatos barras e gotas, Inovare é perfeita para banhar, cobrir, moldar, e criar brigadeiros, ganaches e recheios. Foi desenvolvido para atender às necessidades dos confeiteiros mais exigentes, oferecendo uma solução que combina qualidade, versatilidade e custo-benefício.

Conheça a Harald:

Líder em chocolate e cobertura para o mercado de confeitaria, a Harald é uma das principais marcas de chocolates para transformação e referência para o mercado especializado, food service e cash & carry. No seu portfólio, a Harald conta com as marcas Unique, Melken, Inovare, TOP e Confeiteiro. Fundada em 1982, a empresa faz parte desde 2015 do grupo Fuji Oil, gigante japonesa de atuação global.

