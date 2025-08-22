Em um mês, nova UBS do Zanaga faz mais de mil procedimentos

A Unidade Básica de Saúde (UBS) “Doutor Newton Worscheck”, no bairro Antônio Zanaga, completou nesta quarta-feira (20) seu primeiro mês de funcionamento. Nesse período, foram registrados 795 atendimentos médicos e de enfermagem, 1.138 procedimentos de enfermagem, 175 aplicações de vacinas e 599 visitas domiciliares realizadas por agentes comunitários de saúde.

Com 251 m² de área construída, a UBS conta com recepção, sanitários acessíveis, consultórios geral e ginecológico, salas de imunização e curativos, farmácia, além de espaços administrativos. Entre os serviços oferecidos estão consultas médicas (clínico geral, pediatra e médico de família), procedimentos de enfermagem, vacinação, aferição de pressão, testes de glicemia, exames laboratoriais e acompanhamento de pré-natal.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destacou a relevância da nova unidade: “A inauguração da UBS do Zanaga representa um passo importante na ampliação da Atenção Primária em Americana. Nosso objetivo é garantir que cada família tenha acesso a um serviço de saúde próximo, ágil e de qualidade. Essa unidade é resultado de planejamento, investimentos estratégicos e compromisso com a população.”

“Gostei muito da nova UBS, era algo que realmente fazia falta para nós. Moro no Zanaga há 48 anos, bem pertinho do antigo posto, e ter um serviço de saúde tão próximo da nossa casa faz toda a diferença. A unidade ficou excelente e o atendimento dos profissionais é de primeira qualidade”, afirmou Creuza de Moraes Souza de Oliveira, de 67 anos.

Satisfação

Maria Aparecida Moreno, de 80 anos, também demonstrou satisfação: “Essa UBS estava fazendo muita falta para a gente, e agora ficou tudo maravilhoso, com acesso muito fácil. Todos estão de parabéns pelo atendimento, que é excelente.”

“Com essa estrutura moderna e equipada, conseguimos oferecer atendimento humanizado e integral, fortalecendo o vínculo entre profissionais e comunidade. A presença da UBS no Zanaga amplia a resolutividade dos serviços de saúde e garante maior conforto e segurança para os pacientes”, ressaltou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

O investimento total na obra foi de R$ 1.403.314,64, sendo R$ 833.942,55 provenientes do Governo do Estado, R$ 336.706,38 da Prefeitura de Americana e R$ 55.701,80 em recursos próprios. Outros R$ 176.963,91 foram destinados à compra de mobiliários e equipamentos, com apoio de emendas parlamentares. A tramitação contou com acompanhamento da Secretaria de Gestão de Convênios.

