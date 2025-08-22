3 experiências cervejeiras imperdíveis na República Tcheca

1. Pilsner Fest: onde nasceu a cerveja tipo Pilsner

Quando: 5 de outubro de 2025

Onde: Cidade de Pilsen, região de Pilsen

Pilsen é o berço mundial da cerveja tipo pilsner. Foi aqui, em 1842, que Josef Groll elaborou pela primeira vez esta variedade dourada e refrescante que mudaria para sempre a história da cerveja. Todos os anos, a cidade celebra em grande estilo com o Pilsner Fest, um evento que reúne milhares de pessoas para homenagear a tradição, o sabor e a inovação.

A experiência começa na fábrica Pilsner Urquell, que abre suas portas com visitas guiadas, degustações diretamente dos barris históricos e workshops para conhecer os segredos da fabricação. As ruas do centro histórico ficam repletas de música ao vivo, comida típica, concursos, desfiles e espetáculos de luz e som. Tudo em um ambiente festivo onde se respira orgulho pela cerveja.

O Pilsner Fest não é apenas uma festa: é uma imersão total na cultura tcheca. Ideal para viajantes que buscam autenticidade, história e, claro, uma boa cerveja servida como deve ser: fresca, espumante e em excelente companhia.