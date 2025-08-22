3 experiências cervejeiras imperdíveis na República Tcheca

Três experiências cervejeiras imperdíveis na República Tcheca
Do lúpulo ao copo: festivais, história e natureza em um país que celebra a cerveja o ano todo. A República Tcheca é sinônimo de cerveja. Com uma longa tradição cervejeira que conquistou paladares em todo o mundo, este país europeu convida você a vivenciar a cultura da cerveja além do brinde.
1. Pilsner Fest: onde nasceu a cerveja tipo Pilsner
Quando: 5 de outubro de 2025
Onde: Cidade de Pilsen, região de Pilsen
Pilsen é o berço mundial da cerveja tipo pilsner. Foi aqui, em 1842, que Josef Groll elaborou pela primeira vez esta variedade dourada e refrescante que mudaria para sempre a história da cerveja. Todos os anos, a cidade celebra em grande estilo com o Pilsner Fest, um evento que reúne milhares de pessoas para homenagear a tradição, o sabor e a inovação.
A experiência começa na fábrica Pilsner Urquell, que abre suas portas com visitas guiadas, degustações diretamente dos barris históricos e workshops para conhecer os segredos da fabricação. As ruas do centro histórico ficam repletas de música ao vivo, comida típica, concursos, desfiles e espetáculos de luz e som. Tudo em um ambiente festivo onde se respira orgulho pela cerveja.
O Pilsner Fest não é apenas uma festa: é uma imersão total na cultura tcheca. Ideal para viajantes que buscam autenticidade, história e, claro, uma boa cerveja servida como deve ser: fresca, espumante e em excelente companhia.
2. Žatec: uma viagem ao coração do lúpulo e do patrimônio cervejeiro
Onde: Cidade de Zatec, região de Ústi
Evento recomendado: Festival do Lúpulo – primeira semana de setembro
A cerca de 80 quilômetros a noroeste de Praga fica Žatec, uma pequena cidade que guarda um tesouro: os campos de lúpulo Saaz, considerados entre os melhores do mundo por seu aroma e qualidade. Em 2023, a cidade e sua paisagem cervejeira foram declaradas Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, reconhecendo mais de 700 anos de tradição ligada ao cultivo, secagem e comercialização do lúpulo.
A experiência começa no Templo do Lúpulo e da Cerveja, um museu interativo que combina tecnologia e tradição para explicar como uma pequena flor pode transformar o sabor da cerveja. Também é possível visitar antigos secadores, armazéns e cervejarias locais que continuam produzindo receitas artesanais.
Todo mês de setembro, Žatec celebra o Dozinky chmela ou Festival do Lúpulo, onde a cidade revive suas raízes com feiras medievais, espetáculos folclóricos, shows e, claro, muita cerveja feita com lúpulo local. É uma oportunidade única para conhecer a alma agrícola e artesanal da cerveja tcheca em um ambiente cheio de charme.
3. Zoológico cervejeiro de Praga: animais, natureza e cerveja artesanal
Onde: Zoológico de Praga, região de Praha
Disponível durante todo o ano
Em Praga, a capital da cerveja, existe um roteiro tão original quanto delicioso: o “zoológico cervejeiro”, um passeio que combina história, sabor e um toque de humor ao visitar fábricas e bares cujos nomes evocam animais. A viagem começa com a imponente Cervejaria Leão Negro, um lugar que mudou de vocação ao longo dos séculos, e continua com o Hipopótamo, escondido em um pitoresco beco onde compartilhar a mesa é parte do charme.
Em seguida, o Gato convida a desfrutar de preços locais e ambiente autêntico, enquanto o Águia Negra surpreende com sua localização em um elegante edifício art nouveau e uma oferta de cervejas de primeira qualidade. O passeio termina na cervejaria Basta Bansethú, onde além de cerveja lager e especialidades locais, é possível provar produtos frescos assados. Uma experiência para saborear a cidade de uma forma diferente, seguindo um mapa onde os animais guiam o caminho.
República Tcheca, onde a cerveja é cultura
Seja celebrando a pilsner original em Pilsen, explorando o legado do lúpulo em Žatec ou brindando ao lado de rinocerontes em Praga, a República Tcheca convida você a descobrir sua alma cervejeira de uma forma divertida, educativa e deliciosa. Mais do que uma bebida, a cerveja é um estilo de vida e uma forma de compartilhar a história, a paisagem e a hospitalidade tcheca.
