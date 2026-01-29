Hortolândia aciona empresa para corrigir erosão no Pq. Lago da Fé

Empresa é responsável pela troca de tubulação e contenção de erosão; serviços estão na garantia

A Prefeitura de Hortolândia aguardava para esta quarta-feira (28), o início dos serviços de recuperação do trecho em erosão no Parque Lago da Fé, problema identificado após fortes chuvas registradas há duas semanas. Os reparos completos serão realizados pela empresa Construmedici, responsável pela construção do Parque, uma vez que a obra ainda está em garantia.

De acordo com a Secretaria de Obras da Prefeitura de Hortolândia, profissionais da Administração Municipal realizaram, na última semana, uma vistoria no local para apurar as causas do afundamento de solo. “Identificamos que as galerias subterrâneas se romperam, o que não era para ter ocorrido. Como a obra está em garantia, já acionamos a empresa responsável”, afirmou o secretário de Obras, Sérgio Torrecillas.

Conforme o secretário, com o rompimento da tubulação de águas pluviais, a chuva infiltrou pelo solo e causou a erosão. “Sinalizamos a área e interditamos este trecho, para segurança dos munícipes e para preservar as instalações. A Construmedici deve realizar todo o serviço necessário para correção dos danos, desde a troca da tubulação rompida, colocação de nova terra, compactação de solo, plantio de grama e concretagem de calçadas”, afirmou Torrecillas. Apenas após o início destes trabalhos é que será possível dimensionar o prazo previsto para a conclusão da manutenção.

O trecho do Parque Lago da Fé onde a erosão foi registrada fica próximo ao posto de gasolina, no cruzamento com a avenida Olívio Franceschini. No início do mês, a Administração Municipal já havia canalizado a água de uma mina que fica localizada na área do parque. No entanto, a mina não tem relação com o problema de erosão.

