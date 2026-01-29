As fortes chuvas que caíram em Americana esta quarta-feira acabou resultando em prejuízo a moradores da Rua São Lucas. Eles estão sendo auxiliados e foi feita uma lista para ajuda com materiais.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Americana registrou cerca de 62 milímetros de chuva em aproximadamente 40 minutos, uma quantidade considerada muito elevada, que inclusive gerou alerta da Defesa Civil do Estado.

Ajuda a moradores Lista

O alto volume de chuva em curto espaço de tempo provocou alagamentos em pontos da Avenida Bandeirantes, Avenida Nossa Senhora de Fátima, Avenida do Compositor e Avenida da Saúde, onde parte do asfalto se desprendeu do chão, próximo ao número 526, sentido bairro-centro, provocando a interdição do trecho e desvio do tráfego de veículos.

Quadras de tênis do Centro Cívico passam por manutenção após temporal

As quadras do complexo de tênis do Centro Cívico registraram acúmulo de água durante o temporal desta quarta-feira. Por conta disso, os espaços precisarão permanecer sem funcionamento ao longo dos próximos dias para a realização dos serviços de limpeza, manutenção e recuperação dos pisos.

A previsão é de que o trabalho leve pelo menos uma semana, período necessário para garantir a segurança dos usuários e as condições adequadas de uso. Assim que forem concluídos, os serviços permitirão a reabertura das quadras para o público.