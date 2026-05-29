Prefeitura fará vacinação no sábado (30) nas UBSs Amanda II e Dom Bruno Gamberini; cobertura em grupos prioritários está em apenas 35%

O inverno começa no próximo mês, por isso é importante proteger-se contra a gripe. A Prefeitura de Hortolândia amplia a campanha de vacinação contra a doença para toda a população a partir desta terça-feira (26/05). A imunização é feita nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Além disso, o município irá realizar vacinação neste sábado (30/05), último dia da campanha, nas UBSs Amanda II e Dom Bruno Gamberini, das 8h às 15h30. No sábado também será feita atualização das carteiras de vacinação.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Hortolândia

A Prefeitura reforça ainda que durante a semana as salas de vacinação de sete UBSs funcionam em horário estendido. A medida é para possibilitar que o público possa se imunizar após o horário de trabalho. Confira abaixo quais são as sete UBSs:

 Até às 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até às 18h30:
– UBS Amanda I
– UBS Figueiras
– Parque do Horto

COBERTURA VACINAL BAIXA em Hortolândia

De acordo com a enfermeira do Programa de Imunização da Prefeitura, Ana Paula Fernandes, o município decidiu ampliar a vacinação contra a gripe em razão de haver estoque disponível de doses e da baixa procura pelos grupos prioritários da campanha. Vale lembrar que os grupos prioritários são gestantes, crianças menores de 6 anos e idosos a partir de 60 anos.

A enfermeira alerta que este ano a cobertura vacinal dos grupos prioritários está em 35%, número abaixo da meta da campanha, que é 90% (confira quadro abaixo). Até o momento, Hortolândia já aplicou 29.642 doses. O município iniciou a campanha de vacinação contra a gripe no dia 28/03.

A Prefeitura reforça que é importante que crianças, gestantes e idosos se imunizem contra a doença.

VACINAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

A fim de ampliar a cobertura vacinal da população infantil, Hortolândia continua com a vacinação em escolas da rede municipal de ensino durante esta semana.

A meta é imunizar crianças matriculadas nas 32 unidades escolares de Educação Infantil até esta sexta-feira (29/05). Ao fazer isso, o município segue determinação preconizada pelo Ministério da Saúde. De acordo com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, o município tem 7.352 crianças matriculadas na rede municipal de Educação Infantil.

A Secretaria de Saúde destaca ainda que também fará a imunização contra a  gripe para alunos matriculados na rede municipal de Ensino Fundamental. A imunização desse público está prevista para acontecer a partir de junho. Segundo a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, o município tem 13.672 estudantes matriculados no Ensino Fundamental.

Leia + sobre  saúde 

Grupo prioritário

População-alvo

Doses aplicadas

Cobertura

Gestantes

1.990

851

42%

Idosos

32.992

14.046

42%

Crianças menores de 6 anos

16.619

3.317

19%