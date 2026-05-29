Prefeitura fará vacinação no sábado (30) nas UBSs Amanda II e Dom Bruno Gamberini; cobertura em grupos prioritários está em apenas 35%
O inverno começa no próximo mês, por isso é importante proteger-se contra a gripe. A Prefeitura de Hortolândia amplia a campanha de vacinação contra a doença para toda a população a partir desta terça-feira (26/05). A imunização é feita nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Além disso, o município irá realizar vacinação neste sábado (30/05), último dia da campanha, nas UBSs Amanda II e Dom Bruno Gamberini, das 8h às 15h30. No sábado também será feita atualização das carteiras de vacinação.
A Prefeitura reforça ainda que durante a semana as salas de vacinação de sete UBSs funcionam em horário estendido. A medida é para possibilitar que o público possa se imunizar após o horário de trabalho. Confira abaixo quais são as sete UBSs:
Até às 17h30:
– UBS Amanda II
– UBS Dom Bruno Gamberini
– UBS Rosolém
– UBS Santa Clara
Até às 18h30:
– UBS Amanda I
– UBS Figueiras
– Parque do Horto
COBERTURA VACINAL BAIXA em Hortolândia
De acordo com a enfermeira do Programa de Imunização da Prefeitura, Ana Paula Fernandes, o município decidiu ampliar a vacinação contra a gripe em razão de haver estoque disponível de doses e da baixa procura pelos grupos prioritários da campanha. Vale lembrar que os grupos prioritários são gestantes, crianças menores de 6 anos e idosos a partir de 60 anos.
A enfermeira alerta que este ano a cobertura vacinal dos grupos prioritários está em 35%, número abaixo da meta da campanha, que é 90% (confira quadro abaixo). Até o momento, Hortolândia já aplicou 29.642 doses. O município iniciou a campanha de vacinação contra a gripe no dia 28/03.
A Prefeitura reforça que é importante que crianças, gestantes e idosos se imunizem contra a doença.
VACINAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
A fim de ampliar a cobertura vacinal da população infantil, Hortolândia continua com a vacinação em escolas da rede municipal de ensino durante esta semana.
A meta é imunizar crianças matriculadas nas 32 unidades escolares de Educação Infantil até esta sexta-feira (29/05). Ao fazer isso, o município segue determinação preconizada pelo Ministério da Saúde. De acordo com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, o município tem 7.352 crianças matriculadas na rede municipal de Educação Infantil.
A Secretaria de Saúde destaca ainda que também fará a imunização contra a gripe para alunos matriculados na rede municipal de Ensino Fundamental. A imunização desse público está prevista para acontecer a partir de junho. Segundo a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, o município tem 13.672 estudantes matriculados no Ensino Fundamental.
|
Grupo prioritário
|
População-alvo
|
Doses aplicadas
|
Cobertura
|
Gestantes
|
1.990
|
851
|
42%
|
Idosos
|
32.992
|
14.046
|
42%
|
Crianças menores de 6 anos
|
16.619
|
3.317
|
19%