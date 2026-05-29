O concurso para a Polícia Militar do Estado de São Paulo oferece 200 vagas imediatas para o cargo de Cadete com remuneração inicial de R$5.460,55 e adicional de insalubridade. Organizado pela Vunesp, as inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 1 de junho, e vão até o dia 15 de julho.

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Para participar, é preciso ter nível médio de escolaridade, entre 17 e 30 anos de idade e altura mínima de 1,55 m para mulheres e 1,60 m para homens. As provas estão marcadas para o dia 16 de agosto de 2026. A taxa de inscrição é no valor de R$200,00.

Diferentemente do cargo de Soldado, o aprovado para Cadete ingressa no curso de graduação em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, que mescla teoria robusta (envolvendo as disciplinas de Sociologia, Ciência Política e Gestão de Finanças) com prática intensa, como técnicas de comando, equitação e tiro defensivo do método Giraldi. Após o fim do curso de formação, com 2 anos de duração, o candidato vai para o cargo de Aspirante a Oficial PM, com salário de R$8.666,56, e posteriormente, para 2º Tenente PM, com remuneração de R$9.046,74.

Segundo Érico Palazzo, coordenador do Gran Concursos, o grande diferencial do edital é que o candidato já entra na instituição para atuar em cargos de liderança.

“Todo ano, a Polícia Militar de São Paulo publica dois editais para soldado. Nesse caso, o concurso é voltado para o cargo de oficial. É aquele que o candidato aprovado entra como cadete e, após o fim dos dois anos do curso de formação, se torna aspirante e depois já vai para segundo tenente. Isso significa que você já entra na instituição em um cargo de comando e, consequentemente, recebe uma remuneração mais alta”, explica.

O processo seletivo do concurso envolve sete etapas: prova objetiva, prova discursiva, teste de aptidão física, exame de saúde, exame psicológico, avaliação de conduta social, da reputação e da idoneidade e análise de documentos. As duas provas são de caráter eliminatório e classificatório e as outras fases são apenas de caráter eliminatório.

Prova do concurso

A prova objetiva vale 80 pontos e apresenta as seguintes disciplinas:

20 questões de Ciências Humanas e Suas Tecnologias: 6 questões de História, 6 de Geografia, 4 de Filosofia e 4 de Sociologia.

24 questões de Linguagens e Códigos: 18 questões de Língua Portuguesa e Interpretação de Texto e 6 de Língua Inglesa ou Espanhola.

30 questões de Matemática e Ciências da Natureza (12 questões de Matemática, 6 de Física, 6 de Química e 6 de Biologia.

6 questões de Conhecimentos Específicos: 4 questões de Noções Básicas de Informática e 2 de Noções de Administração Pública.

Na prova discursiva, o candidato deve escrever um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas, valendo 20 pontos. Já o Teste de Aptidão Física (TAF) envolve

Barra fixa – Execução dinâmica para o sexo masculino, com o mínimo de 3 repetições, e exceução isométrica para o sexo feminino, com duração mínima de 10 segundos.

Abdominal remador até 1 minuto – Exigência do mínimo de 36 segundos de homens e 32 segundos de mulheres.

Corrida de 50 metros – 8 segundos e 25 milésimos de segundo para candidatos masculinos e 9 segundos e 50 milésimos de segundos para candidatos femininos.

Corrida de 4.200 metros – 12 minutos para homens e 15 minutos para mulheres

Natação de 50 metros (estilo livre) 1 minuto e 5 segundos para homens e mulheres.

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