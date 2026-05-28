Neymar ⁠foi um dos 26 jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo deste ano, na América do Norte. Ele volta à ‌seleção brasileira para a disputa de seu quarto Mundial. Pai Flávio Ty Odé jogou búzios e fez a numerologia do craque.

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O sensitivo diz que, nos búzios, a energia mostra um chamado de atenção para cuidado físico, prudência e preservação do corpo, especialmente em momentos de grande pressão, desgaste e exposição. O jogador vai se acidentar durante o Mundial.

“O caminho indicaria força para entrar em batalhas, enfrentar desafios e buscar protagonismo, porém acompanhado de um alerta simbólico: agir com estratégia, respeitar limites e redobrar atenção com o próprio equilíbrio físico Os búzios falam de potência, resistência e superação — mas também da importância de cautela, preparo e proteção do caminho. Precisa ter muito cuidado com a saúde. Ele vai se acidentar, ficar escanteado, mas vai continuar na Copa do Mundo”.

Ele afirma que Neymar está em uma fase de reorganização e retomada de direção. “Energia de decisões importantes, imagem pública e novos focos; necessidade de disciplina emocional e escolhas estratégicas. Em uma linguagem espiritual, os búzios poderiam sugerir um período em que foco, disciplina e proteção seriam fundamentais para (evitar contratempos )e manter a continuidade dos objetivos”.

Pai Flávio Ty Odé também fez a numerologia do atleta:

Nome completo: Neymar da Silva Santos Júnior

Nascimento: 05/02/1992

Número 1 na numerologia é associado simbolicamente a:

– liderança, brilho pessoal e forte necessidade de independência;

– energia competitiva, coragem para abrir caminhos e desejo de vencer;

– magnetismo, iniciativa e personalidade intensa;

– desafio simbólico: lidar com impulsividade, ego, pressão e necessidade de equilíbrio emocional.