Evento é gratuito e reúne colecionadores, expositores e fãs de miniaturas e itens colecionáveis nesta sexta-feira (29), sábado (30) e domingo (31)

O Shopping ParkCity Sumaré promove neste final de semana, entre os dias 29 e 31 de maio, mais uma edição do Encontro de Multicolecionismo. O evento, com entrada gratuita, será realizado na Alameda ParkCity e promete reunir colecionadores, expositores e admiradores de itens raros e temáticos em um ambiente voltado à cultura geek e ao universo colecionável.

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O encontro contará com exposição de veículos em miniatura, action figures, cards e diversos outros itens colecionáveis. “Durante os três dias, o público poderá conferir peças raras, trocar experiências com colecionadores e encontrar produtos diferenciados ligados ao hobby”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

A programação do Encontro de Multicolecionismo acontece na sexta-feira (29) e no sábado (30), das 10h às 22h, e no domingo (31), das 12h às 20h.

Além de ser uma oportunidade para conhecer peças exclusivas e ampliar coleções, o encontro também é mais uma opção de lazer para famílias e fãs da cultura pop, automobilismo em miniatura e itens temáticos.

“O Encontro de Multicolecionismo é sempre aguardado pelo público. A iniciativa faz parte da programação diversa e plural do Shopping ParkCity Sumaré, que está sempre em busca de ações que proporcionam experiências únicas a todos os públicos”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Serviço:

Encontro de Multicolecionismo do Shopping ParkCity Sumaré

Quando: de 29 a 31 de maio.

Horário: sexta-feira e sábado (29 e 30/5), das 10h às 22h e no domingo (31/5) das 12h às 20h.

Local: Alameda ParkCity.

Evento com visitação gratuita.