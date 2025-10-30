Hortolândia forma 31 novos guardas municipais nesta sexta-feira
Cerimônia de ingresso dos novos GMs na força de segurança será às 14h no Pq. Irmã Dorothy
Nesta sexta-feira (31), a Prefeitura de Hortolândia realizará a cerimônia de formatura dos novos GMs (Guardas Municipais). O evento será às 14h, no Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang, localizado na Rua Manoel Antônio da Silva, 415, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.
Segundo a Secretaria de Segurança, a força de segurança municipal ganhará o reforço de mais 31 novos guardas municipais, aprovados no concurso público 02/2023, que, em agosto deste ano, ingressaram no Curso de Preparação para Guarda Municipal 4ª Classe. Eles fazem parte da 2ª Turma do certame, convocada pela Prefeitura para assumir o cargo. A formação seguiu a Matriz Curricular Nacional de Formação das Guardas Municipais da SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública) do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil.
SERVIÇO:
Cerimônia de formatura dos novos Guardas Municipais de Hortolândia
Data: sexta-feira (31/10)
Hora: 14h
Local: Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang, Rua Manoel Antônio da Silva, 415, Jardim Nossa Senhora de Fátima.
