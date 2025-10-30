O Palmeiras conseguiu a improvável remontada do aplicou um Histórico 4 a 0 na LDU na noite desta quinta-feira no jogo de volta da semifinal da Libertadores da América.

O jogo em Quito Havia sido 3-0 para os equatorianos, mas o Verdao conseguiu fazer a maior montada da história da Libertadores da América.

Agora o Verdão encara o Flamengo no próximo dia 29 em Lima no Peru.

O Palmeiras começou o jogo com muita pressão e em busca do primeiro gol. Foram chutes, escanteios e aos seis minutos Flaco Lopes caiu na área e pediu pênalti, mas a arbitragem entendeu como lance normal.

Aos 19’, saiu o primeiro gol do Palmeiras. Sosa recebeu o cruzamento e na linha da pequena área cabeceou para o fundo da rede.

Victor Roque teve uma chance clara de ampliar o placar aos 35. Ele saiu na cara do goleiro mas foi travado pelos zagueiros na hora do chute.

Já nos acréscimos do primeiro tempo, o verdão ampliou com Bruno Fuchs. A bola foi lançada na área, Victor Roque cabeceou e o zagueiro chutou sem chances para o goleiro.

Logo aos três minutos, Flaco cabeceou na pequena área mas o goleiro salvou embaixo da trave.

E o terceiro gol veio aos 23 com Rafael Veiga. Ele tinha entrado no segundo tempo e correu para a área receber cruzamento de Victor Roque. Dominou e fuzilou na casa do goleiro.

Aos 33, o jovem Alan fez uma jogada de craque driblando zagueiros da LDU e foi derrubado na área. O juiz marcou o pênalti.

Veiga foi para a cobrança e fez o segundo dele, matando o jogo.

Palmeiras no alívio e com Abel

O jogo ficou tranquilo para a reta final e foi a maior vitória do técnico Abel Ferreira, no dia em que completou 5 anos à frente do alviverde paulista.

