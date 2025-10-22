Hortolândia inaugura feira noturna no Jardim Santa Esmeralda

Com autorização da Prefeitura, feira começou a funcionar com 14 empreendedores da cidade

A Prefeitura de Hortolândia continua com ações de fomento à economia local, para gerar renda e emprego. Uma das ações é o apoio às feiras noturnas. A população já tem mais uma opção de compras durante a semana. É a feira noturna do Jardim Santa Esmeralda, na rua Pérola, próximo ao condomínio Arco Íris, que começou a funcionar na sexta-feira (17).

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, a feira conta com participação de 14 empreendedores da cidade que comercializam alimentos, bebidas e outros produtos congêneres.

A Secretaria concedeu autorização de uso de solo para os feirantes. Ao permitir a realização da feira, a Prefeitura atendeu uma demanda feita pela população local. Os empreendedores são responsáveis por fazer a limpeza da via após o término do horário de funcionamento da feira.

Atualmente, Hortolândia tem feiras noturnas em oito regiões, que acontecem em diferentes dias da semana. O horário de funcionamento das feiras é das 17h às 22h. De acordo com a secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, as feiras noturnas reúnem mais de 120 empreendedores do município.

“Além de gerar renda a mais de 120 empreendedores, as feiras noturnas proporcionam lazer e entretenimento à população. As feiras também são uma opção de compra para as pessoas que trabalham e, muitas vezes, não têm tempo de ir a supermercado durante a semana”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, Dimas Corrêa Pádua.

Renda

As feiras noturnas realizadas na cidade geram renda para os mais de 120 empreendedores. O secretário Dimas Corrêa Pádua estima que o faturamento total é em torno de R$ 300 mil mensais, o que representaria um faturamento mensal de R$ 3.000 a R$ 4.000 para cada feirante.

“É um número ainda incipiente. As feiras noturnas ainda estão num momento inicial. Assim que esse setor econômico se consolidar na cidade, acreditamos que esse faturamento deva triplicar”, calcula o secretário.

Confira abaixo os locais e os dias de feiras noturnas em Hortolândia:

– Jardim São Sebastião: quartas-feiras

– Jardim Santa Clara do Lago: quintas-feiras

– Jardim Amanda: quintas-feiras e sábados

– Lago da Fé: quintas-feiras, sextas-feiras e sábados

– Jardim Nova América: sextas-feiras

– Jardim Nova Europa: sextas-feiras

– Jardim Santa Esmeralda: sextas-feiras

– Praça do Roxo (Jardim Nossa Senhora Auxiliadora): sábados

RECAPE

Em paralelo à inauguração da feira noturna, a Prefeitura de Hortolândia já executou ações importantes na região do Jardim Santa Emília. Uma delas foi o recapeamento asfáltico feito, em maio deste ano, justamente na rua Pérola, onde a feira noturna acontece.

