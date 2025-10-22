BRK concentra atendimento presencial e canais digitais em Sumaré

A partir de 31 de outubro, clientes serão atendidos na loja do Centro e podem solicitar serviços pelo aplicativo Minha BRK, WhatsApp ou call center

Leia Mais notícias da cidade e região

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Sumaré, centralizará os atendimentos presenciais na loja localizada na sede da empresa, na rua Emílio Leão Brambila, nº 300, Vila Menuzzo, a partir de 3 de novembro. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

A decisão de concentrar os atendimentos tem como objetivo aprimorar a organização e a integração dos serviços, acompanhando a redução na procura pelas lojas da Área Cura e do Matão. “Nosso objetivo é oferecer a melhor experiência possível aos clientes, garantindo um atendimento ágil, organizado e seguro”, explica Adriano Mendonça, coordenador comercial da BRK em Sumaré.

Além da loja do Centro, os clientes podem acessar a agência virtual Minha BRK (www.minhabrk.com.br), disponível no site e no aplicativo (iOS e Android), que permite resolver diversos serviços sem precisar se deslocar, incluindo emissão de segunda via, pedidos de religação, troca de titularidade, pagamento de contas, comunicação de vazamentos, entre outros. “São mais de 15 serviços disponíveis na plataforma que podem ser solucionados sem o cliente sair de casa”, reforça o coordenador.

Os clientes também podem entrar em contato pelo call center 0800 771 0001, que funciona 24h por dia, e pelo WhatsApp (11) 99988-0001, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 14h.

Com a centralização, as lojas da Área Cura e do Matão deixarão de funcionar a partir de 31 de outubro. A procura nessas unidades vinha diminuindo nos últimos tempos, em linha com a adesão crescente aos canais digitais.

A BRK destaca que a medida não reduz o atendimento, mas garante que todos os serviços possam ser realizados com eficiência, seja presencialmente na loja do Centro ou pelos canais digitais.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP