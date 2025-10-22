Conselho da Mulher convoca representantes da sociedade civil para eleição de cargos em aberto

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) convoca representantes da sociedade civil, movimentos sociais, instituições de ensino, associações e demais segmentos interessados a participarem da assembleia complementar para preenchimento de vagas em aberto no órgão. O colegiado tem o objetivo de zelar pelos direitos das mulheres, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação na sociedade. As inscrições estão abertas até 4 de novembro (terça-feira).

O credenciamento de eleitores e o registro de candidaturas das Organizações da Sociedade Civil (OSC) podem ser feitos por meio da plataforma Americana Inteligente, no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br); pelo e-mail [email protected]; ou presencialmente na Casa dos Conselhos, que está funcionando temporariamente na sede da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, na Rua Purus, nº 31, Jardim São Roque, das 7h30 às 16h30.

Serão preenchidas 12 vagas de conselheiras(os) que completarão o mandato de dois anos (biênio 2024/2026), com a possibilidade de uma única recondução para a mesma representação. Podem concorrer os seguintes representantes, sendo um de cada organização ou entidade: da saúde; associação de moradores; outros conselhos de direitos e políticas públicas; de movimento estudantil; de instituição de ensino de nível superior; e de saúde suplementar.

A plenária eleitoral acontece em 17 de novembro, das 8h às 12h, na sala de reuniões da sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), na Rua Antônio Feliciano de Castilho, nº 594, Vila Louricilda, com a seguinte programação:

8h30 – Instalação do processo eleitoral complementar da sociedade civil às vagas do CMDM (organização, composição da mesa, definição da presidência dos trabalhos, credenciamento de eleitores);

9h – Abertura da Assembleia Geral;

9h15 – Divulgação e apresentação das organizações habilitadas para participarem do certame eleitoral;

10h – Votação e apuração dos votos;

10h30 – Homologação do resultado e encerramento.

