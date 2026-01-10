Competições são organizadas pela Prefeitura de Hortolândia

O calendário 2026 do futebol amador de Hortolândia com competições organizadas pela Prefeitura começa em breve, mas, as equipes das categorias Juvenil 16+ e Juniores 18+ podem realizar as pré-inscrições dos times para a para edição deste ano entre os dias 12 até 22 de janeiro pelo link https://linktr.ee/FutebolAmadorHortolandia. De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer, os prazos devem ser respeitados para contribuir com a organização.

As equipes que pretendem disputar em 2026 as categorias JUVENIL 16+, para jogadores nascidos no período 2010 a 2009, e JUNIORES 18+, para jogadores nascidos no período 2008 a 2006, devem ficar atentas aos prazos de pré-inscrições das equipes para os campeonatos.

Para as categorias JUVENIL 16+ e JUNIORES 18+, são no mínimo 10 equipes, sendo que as equipes que disputam as primeira e segunda divisões terão prioridades. Maiores informações podem ser obtidas nos telefones (19) 99292-9241 (Delei) ou (19) 99154-1672 (Clodoaldo).

