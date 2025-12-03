Hortolândia informa novo telefone da UBS Novo Ângulo

Nova linha telefônica está em funcionamento desde a semana passada;  população também pode entrar em contato pelo celular da unidade; Prefeitura solicitou à operadora de telefonia reparo nas outras três linhas da UBS

A Prefeitura de Hortolândia informa para a população o novo telefone da UBS (Unidade Básica de Saúde) Novo Ângulo. A nova linha telefônica, cujo número é (19) 3887-1779, já está em funcionamento desde a semana passada.

Além do novo telefone, a Secretaria de Saúde salienta que a população pode entrar em contato com a unidade pelo celular (19) 99976-4010, que também recebe mensagens de texto e áudio pelo aplicativo WhatsApp.

A Prefeitura já solicitou à operadora de telefonia serviços de reparo nas outras três linhas da UBS que também estão com problema. A operadora não deu prazo para o restabelecimento das três linhas.

Hortolândia informa novo telefone da UBS Novo Ângulo

Novos médicos atuam na rede de saúde de Hortolândia

Prefeitura recebeu dois generalistas selecionados pelo programa federal Mais Médicos; profissionais começaram a atuar na UBS Nova Europa esta semana; município receberá mais dois médicos ainda este mês

Hortolândia conquista mais reforços importantes para sua rede municipal de saúde. O município foi contemplado com quatro novos médicos generalistas. Dois deles começaram a atuar na UBS (Unidade Básica de Saúde) Nova Europa, esta semana. Os profissionais foram selecionados pelo programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o município deve receber os outros dois médicos generalistas ainda esta semana. Eles devem assumir seus cargos até esta sexta-feira (5/12). Esses dois profissionais irão atender a população nas UBSs Adelaide e São Bento.

O processo de seleção dos novos médicos foi realizado por meio de edital de chamamento público. O documento foi divulgado pelo Ministério da Saúde, em maio deste ano, e ao qual a Prefeitura de Hortolândia fez a adesão.

Os médicos generalistas selecionados pelo programa federal atuam na Atenção Primária, dentro da Estratégia de Saúde da Família, junto com as equipes das UBSs. Eles atendem a população de diferentes faixas etárias e etapas da vida, desde o nascimento até a terceira idade.

  Eles realizam consultas, acompanhamentos e ações de prevenção e promoção da saúde. Desenvolvem cuidado contínuo junto às famílias, com foco no vínculo e no monitoramento das condições crônicas. Também participam de atividades comunitárias, visitas domiciliares e ações educativas. Contribuem para qualificar o acesso e reduzir filas, fortalecendo a resolutividade das equipes de Saúde da Família. Seu papel é garantir atendimento humanizado e integral às populações mais vulneráveis.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o município foi contemplado com oito médicos generalistas. Hortolândia já havia recebido dois profissionais em julho deste ano. Desde a implantação do programa federal, Hortolândia já recebeu 31 profissionais.

