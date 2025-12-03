Uma das mais tradicionais empresas da região, a Ober de Nova Odessa entrou com pedido de Recuperação Judicial este mês de novembro. Até maio, a empresa divulgava ofertas de emprego. Foram dois feirões- um em fevereiro e outro em maio. É a segunda grande de Nova Odessa a ter problemas financeiros este ano.

Dívida de R$ 91 milhões da Ober

OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO ingressou com pedido de Recuperação Judicial na data de 14/11/2025 sob o nº 4000140-97.2025.8.26.0354 informando um passivo de R$ 91.236.760,00. Em 19/11/2025 o juiz determinou a realização de perícia prévia, nomeando para os trabalhos o escritório AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL.

No documento apresentado à Justiça, a empresa elenca que o pedido tem o objetivo de viabilizar a superação de sua crise econômico-financeira, pelas razões a seguir expostas:

1. HISTÓRICO DA IMPETRANTE

A requerente foi fundada no ano de 1962, com sede social e planta industrial na cidade de Nova Odessa – SP, sendo uma empresa com mais de sessenta anos de atuação no mercado brasileiro. A atividade principal da empresa consiste na fabricação de não tecidos agulhados a partir de fibras naturais, mistas e sintéticas. A empresa se destaca pelo seu compromisso com a sustentabilidade, reprocessando um volume de resíduos plásticos equivalente a 420 milhões de garrafas PET por ano, a fim de utilizar em sua base de matéria-prima. A OBER sempre teve um propósito claro: reaproveitar materiais e criar soluções inovadoras. Com forte compromisso com a sustentabilidade, desenvolve produtos que impactam positivamente o meio ambiente e as comunidades onde atua. Sua trajetória é marcada por constantes inovações tecnológicas e uma dedicação contínua à excelência, que a posiciona como líder em diversos mercados.

A empresa fabrica produtos que atendem os setores➢ Segmento Automotivo ➢ Segmento Geossintéticos ➢ Segmento Calçadista: ➢ Segmento Moveleiro; ➢ Segmento de Filtração e Soluções Técnicas: ➢ Segmento de Limpeza e ➢ Segmento de Cama, Mesa e Banho.

A empresa indica ainda que possui ampla experiência no setor, afinal, são mais de 60 anos no mercado, sua expertise permite entender e atender às demandas específicas de cada setor, oferecendo soluções personalizadas. Suas instalações permitem a produção de não tecidos em grande escala e em diferentes especificações, adaptando-se às necessidades dos clientes. A empresa oferece suporte técnico e consultoria especializada, garantindo que seus clientes obtenham o máximo valor de seus produtos.

