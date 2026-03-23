Hortolândia conclui Operação Tapa-Buraco em rua no Jardim Sumarezinho

Mutirão realizado na Rua Osório Cândido da Silva também contemplou vias de outros 18 bairros da cidade

O mutirão da Operação Tapa-Buraco da Prefeitura de Hortolândia acontece semanalmente de acordo com um cronograma nos locais onde há maior necessidade das ações. As equipes da Administração Municipal concluíram o serviço na Rua Osório Cândido da Silva e em outras vias no Jardim Sumarezinho que dão acesso para a Rodovia Jornalista Francisco Aguirre de Proença (SP-101).

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Além do Jardim Sumarezinho, ruas e avenidas de outros 18 bairros foram contempladas com o serviço desde o início desta semana. O trabalho permanece pelos próximos dias e contempla áreas residenciais, comerciais e com grande ou menor volume de tráfego, beneficiando motoristas, evitando danos aos veículos e garantindo a segurança viária.

De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, nesta época mais chuvosa, a demanda aumenta e a ação também evita o surgimento de erosões no solo.

Por dia de trabalho, são consertados de 80 a 100 buracos, dependendo da demanda.

” A população também contribuir descartando, de maneira regular e gratuita, entulho e restos de construção em um dos Pontos de Entrega Voluntária (PEV), distribuídos em diferentes regiões da cidade. Ao descartar estes materiais e lixo nas ruas, as redes subterrâneas de esgoto e águas pluviais são impactadas pelo volume de água das chuvas, sofrendo entupimentos e obstruções que causam estes buracos e erosões”, explicou o secretário adjunto de Serviços Urbanos, Marcos Panicio, o Mercadão.

Segurança viária

Além da Operação Tapa-Buraco, para salvar vidas no trânsito, a Prefeitura realiza uma série de ações, que vão de atividades educativas com motoristas e pedestres, reforço na sinalização, até a implantação de radares controladores de velocidade, principal medida adotada pela Administração Municipal para a redução de mortes no trânsito da cidade. Além disso, acontecem, periodicamente, investimentos na malha cicloviária.

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