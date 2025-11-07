Hortolândia implanta paisagismo na área do futuro Pq. do Jd. Amanda

Primeira parte das obras do maior parque socioambiental da cidade será entregue ainda neste ano

Leia Mais notícias da cidade e região

Equipes da Prefeitura de Hortolândia iniciaram a implantação de paisagismo no novo parque socioambiental em construção no Jardim Amanda. O trabalho está em andamento no trecho localizado entre a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro até a Escola de Artes “Augusto Boal”. De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, quem passa pela área já pode observar o plantio de quase três mil metros quadrados de nova grama, além da construção de dois pergolados com aproximadamente 14 metros de altura. O local recebe, ainda, espécies de árvores como Palmeiras e Jabuticabeiras. “Será um serviço de paisagismo e jardinagem completo na área. Ainda acontecerão outras etapas conforme o avanço das obras”, explica o diretor do Departamento de Parques e Jardins, Reginaldo Pinto.

Parque

O futuro parque socioambiental do Jardim Amanda terá área de 385.000 m2 localizado na região onde existem duas lagoas. Dentre os atrativos que serão oferecidos aos moradores estão: pista de caminhada, academia para o público da terceira idade, playgrounds, espaços de convívio e bicicletários. Estão previstas reformas das quadras e do campo de futebol existentes. Este último ainda receberá um novo vestiário. Para facilitar a mobilidade e o deslocamento da população, de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, o futuro parque terá ainda a construção de uma estação de transferência de ônibus municipal.

Além do início da primeira etapa do paisagismo, também está em andamento a canalização aberta de um córrego, de cerca de 500 metros de extensão, próximo a EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Tarsila do Amaral. Outra benfeitoria também prevista é a implantação de um vertedouro na segunda lagoa, para prevenir inundação da rua Benjamin Constant, que fica próxima ao local.

A Prefeitura de Hortolândia deu a ordem de serviço da obra em agosto do ano passado. O parque socioambiental do Jardim Amanda é uma das principais obras do novo PIC, cujo anúncio foi feito, em dezembro de 2023, pelo prefeito José Nazareno Zezé Gomes. A Prefeitura irá inaugurar a primeira parte do parque socioambiental do Jardim Amanda em dezembro. A construção é feita com recursos oriundos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP