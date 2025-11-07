Dani da Bibli, como era carinhosamente chamada por todos, enfrentava problemas de saúde e estava internada há algumas semanas. Chegou a apresentar uma leve melhora recentemente, mas infelizmente não resistiu.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O falecimento de Daniela Maria Rodrigues ocorreu às 00h10 desta sexta-feira (7), aos 49 anos. Era filha de Marcilio José Rodrigues e Maria Aparecida Muti, e deixa o filho Alexandre. Residia no Centro de Santa Bárbara d’Oeste.

A servidora pública era muito querida entre colegas e frequentadores da Biblioteca Central de Santa Bárbara d’Oeste, onde trabalhava há anos e deixou sua marca de alegria e dedicação.

Dani da Bibli

Em nota, a instituição lamentou profundamente a perda:

“A nossa amada Dani, responsável por apelidar de ‘Bibli’ a Biblioteca Central de Santa Bárbara, fez nesta sexta-feira (7) uma iluminada passagem 🤍✨

É com pesar e muito carinho que comunicamos que Daniela Maria Rodrigues deixa saudades. A imagem de sua alegria ao passear pelas prateleiras de livros, ao atender cada leitor, ao ser prestativa com os demais setores e generosa por onde trilhou seus caminhos fora da nossa casa de leitura ficará para sempre em nossa memória.

Em homenagem à sua vida de comprometimento e amor ao serviço público, a Biblioteca Central permanecerá fechada hoje, esta sexta-feira (7), em sinal de luto e respeito.

Abraçamos com esta homenagem toda a família da Dani e seus amigos, na certeza de que ela nos ensinou a ser pessoas melhores neste turbilhão da vida e deixará muitas saudades 🌹.”

O velório será realizado no Velório Municipal Berto Lira, com início às 11h, e o sepultamento está marcado para às 15h, no Cemitério Campo da Ressurreição, em Santa Bárbara d’Oeste.

Mais notícias da cidade e região