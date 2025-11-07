Nem todos os dias são de êxtase espiritual — e é justamente nesses momentos de dúvida que entra o aprendizado dos santos. As histórias de Santa Tereza de Jesus, São Luís Gonzaga, São Vicente de Paulo e São Carlo Acutis servem como ponto de partida para refletir sobre temas como autoconhecimento, disciplina, pureza, caridade e propósito.

Eles mostram que a espiritualidade se constrói no cotidiano: em decisões, atitudes e escolhas que moldam o modo de viver a fé dentro e fora da igreja. Essa é também a proposta de Bom dia, meu Deus, obra de Alex Nogueira, que organiza 365 reflexões sobre oração, virtude e meditação, inspiradas em quem viveu a fé como parte real da vida.

1) Santa Teresa de Jesus:

doutora da Igreja, Teresa é apresentada como modelo para quem busca a vida espiritual. Alex Nogueira destaca que a oração e a meditação são instrumentos para compreender a vontade de Deus e apoiar a conversão pessoal. O livro enfatiza que a oração envolve reflexão sobre a própria vida em relação a Cristo, e não apenas a repetição de fórmulas vocais.

2) São Luís Gonzaga: a trajetória desse santo é abordada pelo cuidado com a pureza e disciplina pessoal. Ele praticava penitências e evitava situações que pudessem levar ao pecado. Bom dia, meu Deus apresenta sua vida como exemplo de esforço constante, ressaltando a importância da vigilância e do autocontrole para fortalecer a fé e a prática religiosa.

3) São Vicente de Paulo: é destacado por sua dedicação ao próximo, incluindo cuidado com crianças abandonadas, doentes e pessoas em situação de vulnerabilidade social. A obra ressalta que a caridade é expressão concreta do amor a Deus e que ações de serviço, tanto materiais quanto espirituais, fazem parte do desenvolvimento da fé católica.

4) São Carlo Acutis: com profunda devoção à Eucaristia e à oração, o jovem mostrou que espiritualidade e tecnologia não precisam seguir caminhos opostos. Beatificado em 2020 e canonizado em 2025, usou suas habilidades com computadores para criar um site que catalogava milagres eucarísticos ao redor do mundo. É considerado o primeiro santo da geração millennium e o padroeiro da internet.

Ficha técnica

Título: Bom dia, meu Deus

Subtítulo: Encontros diários para iluminar sua vida

Autor: padre Alex Nogueira

Editora: Edições Loyola

ISBN: 9786555044799

Formato: 16×23 cm – capa dura

Páginas: 432

Preço: R$ 89,90

Onde encontrar: Loja Padre Alex Nogueira; Amazon e Loyola

Sobre o autor: padre Alex Nogueira nasceu em Tomazina (PR), em 1988. Formou-se no Seminário Diocesano de Jacarezinho (PR), onde cursou Filosofia, História e Teologia. Foi ordenado sacerdote em 4 de maio de 2013, por Dom Antônio Braz Benevente, bispo diocesano. É mestre em Direito Canônico, atuando como juiz eclesiástico, além de professor no Instituto Superior de Direito Canônico de Londrina (PR) e nos cursos de Filosofia e Teologia dos Seminários da Diocese de Jacarezinho. A missão evangelizadora do padre teve início em 2012, com a apresentação dos programas de rádio Manhã de Luz e Boa Noite, Meu Jesus.

Sobre a editora: De inspiração cristã, Edições Loyola está aberta a todos os horizontes de pensamento e ramos do saber e tem como principal objetivo o desenvolvimento integral do ser humano. Fundada pelos jesuítas há mais de 65 anos, promove, por meio das publicações, os valores cristãos e humanos – combinando fé, cultura e justiça –, a fim de propagar o bem o mais amplamente possível. Atua como editora de livros, revistas e como gráfica, que atende às demandas internas e externas.

