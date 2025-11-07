Construída e administrada pela Fundação de Desenvolvimento da Unicamp – Funcamp, a Casa do Professor Visitante (CPV) se transformou em referência de hospedagem para a comunidade científica que vem até Campinas (SP). Com 100 apartamentos disponíveis e capacidade de atender até 203 hóspedes, inclusive com acessibilidade – quartos adaptados para pessoas com necessidades especiais, o local fica dentro da Unicamp.

Além de profissionais e pesquisadores que participam de eventos científicos e palestras dentro da Unicamp, a CPV também recebe professores que dão aulas nos cursos da universidade. ‘Hoje, não tenho dúvidas de que somos a hospedagem preferida da comunidade científica que vem até Campinas, por conta dos nossos diferenciais. Em primeiro lugar, ficamos dentro da Unicamp, localização estratégica. Oferecemos serviços de altíssima qualidade, com instalações modernas e tanto nosso espaço para eventos quanto o restaurante são excelentes”, explica a gerente da CPV, Ana Carolina Marques.

Segundo Ana Carolina, há ainda outro fator que diferencia a CPV das outras opções de hospedagem de Campinas e região. “O nosso custo x benefício é excepcional, já que oferecemos excelência nos serviços de hospedagem, alimentação e eventos por um valor justo e qualidade muito acima da média”, comenta a gerente da CPV.

Aproximadamente 95% dos hóspedes são professores e pesquisadores que estão participando de eventos, palestras ou ministrando aulas na Unicamp. “Essa comunidade científica que se hospeda conosco vem das mais diversas regiões do Brasil e até mesmo de outros países Hoje, cumprimos um papel fundamental no acolhimento e na integração dessa comunidade”, finaliza Ana Carolina.

A consolidação da CPV como a opção preferencial da comunidade científica que vem a Campinas, reforça o papel da Funcamp na manutenção do alto nível de pesquisa e ensino da Unicamp.

Para conhecer os quartos da CPV, clique aqui.

Sobre a Funcamp

Fundada em 1977, a Funcamp (Fundação de Desenvolvimento da Unicamp) nasceu com a missão de ser um eixo de apoio estratégico à Unicamp, ajudando a promover conhecimento, inovação e desenvolvimento científico e tecnológico por todo o país. O objetivo é transformar os desafios na saúde, educação e tecnologia em soluções práticas para a sociedade, moldada por uma gestão de projetos especializada e comprometida com a excelência.

Presente em diversas cidades e com mais de 4 mil profissionais, a fundação atua como mediadora em vários convênios que a Unicamp celebra com instituições públicas e privadas, sendo responsável pela gestão administrativa e financeira dos recursos, bem como pelas demais atividades necessárias para viabilizar o plano de trabalho acordado entre as partes.

