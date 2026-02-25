Hortolândia pede que população deixe agentes da UVZ entrar nas casas

Prefeitura continua com busca ativa para eliminar criadouros do mosquito; esta semana equipes municipais percorrem regiões do Jardim do Bosque, Jardim São Bento e Jardim São Pedro

Você sabe o que fazer para combater o Aedes aegypti? Uma ação que ajuda muito é colaborar com a Prefeitura de Hortolândia. Para isso, basta cada morador deixar entrar em sua casa os agentes da UVZ (Unidade de Vigilância de Zoonoses), órgão da Secretaria de Saúde. Nesta semana, as equipes do órgão percorrem as regiões do Jardim do Bosque, Jardim São Bento e Jardim São Pedro.

Durante a visita, os agentes detectam e eliminam possíveis criadouros do mosquito. O objetivo é eliminá-lo ainda na fase larval. Caso sejam encontradas larvas nos imóveis visitados, as equipes recolhem algumas delas para identificação em laboratório. De acordo com o órgão, 80% dos focos de criadouros estão nas casas das pessoas.

A UVZ reforça que os agentes estão identificados com crachás e uniformes. Para se certificar, a população pode entrar em contato com o órgão pelos telefones (19) 3897-3312 ou (19) 3897-5974 para saber em quais ruas e regiões será realizada a ação.

Ainda de acordo com o órgão, Hortolândia registra neste ano os seguintes números de casos de Dengue, Chikungunya e Zika:

Dengue:

Casos notificados: 483

Casos positivos: 50

Óbito: 0 (zero)

Chikungunya:

Casos notificados: 9

Casos positivos: 0 (zero)

Zika:

Casos notificados: 0 (zero)

VACINAÇÃO

Hortolândia disponibiliza a vacina contra a Dengue nas UBSs (Unidades Básicas da Saúde). A vacinação é feita das 7h30 às 15h30. O imunizante é para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos.

A Prefeitura orienta que as salas de vacinação de sete unidades funcionam em horário ampliado durante a semana para possibilitar que a população possa se imunizar. Confira abaixo quais são as sete UBSs:

Até às 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até às 18h30:

– UBS Amanda I

– UBS Figueiras

– Parque do Horto

